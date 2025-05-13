Москалькову возмутило отсутствие центров для бойцов СВО на Среднем Урале

14 мая 2025 в 13:01 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова инициирует строительство центра на Среднем Урале для участников СВО (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила недовольство по поводу отсутствия специализированных реабилитационных центров для участников специальной военной операции на Украине в Свердловской области. Она намерена выступить с инициативой о создании подобных учреждений. Соответствующее заявление Москалькова сделала в ходе заседания Всероссийского совета правозащитников, проходящего в Екатеринбурге, передает журналист URA.RU. «Актуально, на наш взгляд, расширить сеть профессиональных центров реабилитации, таких как сегодня работают во Владимирской, Нижегородской областях и ряде других. Но в Свердловской области с этой святой земли ушло огромное количество патриотически настроенных ребят добровольно, по мобилизации, по контрактам, которые сражаются, и они вернутся сюда, к себе на родину, в Свердловскую область. Но здесь такого реабилитационного центра сегодня нет, и мы будем рекомендовать обратить внимание на это компетентных органов и просить запланировать строительство такого специального реабилитационного центра», — отметила Москалькова. Сегодня в повестке дня координационного совета ключевым вопросом является оказание поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, а также обеспечение соблюдения их прав. На Урал прибыли более 80 уполномоченных по правам человека из различных регионов России во главе с Татьяной Москальковой. В заседании также планируют принять участие полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и временно исполняющий обязанности главы региона Денис Паслер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила недовольство по поводу отсутствия специализированных реабилитационных центров для участников специальной военной операции на Украине в Свердловской области. Она намерена выступить с инициативой о создании подобных учреждений. Соответствующее заявление Москалькова сделала в ходе заседания Всероссийского совета правозащитников, проходящего в Екатеринбурге, передает журналист URA.RU. «Актуально, на наш взгляд, расширить сеть профессиональных центров реабилитации, таких как сегодня работают во Владимирской, Нижегородской областях и ряде других. Но в Свердловской области с этой святой земли ушло огромное количество патриотически настроенных ребят добровольно, по мобилизации, по контрактам, которые сражаются, и они вернутся сюда, к себе на родину, в Свердловскую область. Но здесь такого реабилитационного центра сегодня нет, и мы будем рекомендовать обратить внимание на это компетентных органов и просить запланировать строительство такого специального реабилитационного центра», — отметила Москалькова. Сегодня в повестке дня координационного совета ключевым вопросом является оказание поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, а также обеспечение соблюдения их прав. На Урал прибыли более 80 уполномоченных по правам человека из различных регионов России во главе с Татьяной Москальковой. В заседании также планируют принять участие полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и временно исполняющий обязанности главы региона Денис Паслер.