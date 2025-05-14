ВС РФ вышли к Днепропетровской области, ВСУ атаковали Россию 12 дронами: карта СВО 14 мая

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, девять дронов были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще три — в небе над Белгородской областью.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над акваторией Черного моря и три — над территорией Белгородской области», — написали в telegram-канале Минобороны. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Донецкий фронт
На донецком направлении российские войска продолжают вести штурмовые действия в районе населенного пункта Богатырь, добившись определенных тактических успехов. Под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Малиновка и Миролюбовка. Кроме того, российские подразделения практически вплотную приблизились к административной границе с Днепропетровской областью, продвинувшись в сторону Новосергеевки.
Сватовско-кременское направление
На сватовско-кременском направлении ВС РФ приступили к боевым действиям за населенный пункт Редкодуб. В результате успешного наступления в районе Катериновки российские подразделения уничтожили укрепления ВСУ, продвинулись в западном направлении и вошли в Редкодуб. В настоящее время российские военные закрепляются на восточной окраине населенного пункта, ведя бои по вытеснению украинских формирований. Украинская сторона оказывает активное сопротивление, применяя артиллерию и беспилотники с целью сдерживания наступления российских сил и попыток выбить их передовые подразделения.
Лиманское направление
В окрестностях населенного пункта Колодези был взят под контроль значительный участок территории. Российские войска при поддержке артиллерии и беспилотников круглосуточно наносили удары по укрепленным позициям вооруженных формирований Украины, благодаря чему удалось уничтожить их фортификационные сооружения. Пехотные подразделения РФ продвинулись вперед, заняли выгодные рубежи и расширили контролируемую зону. За последнее время в данном районе от украинских сил было очищено около пяти квадратных километров.
Северское направление
На северском направлении отмечено расширение зоны контроля российских войск. В результате интенсивных боевых столкновений в районе населенного пункта Верхнекаменское под контролем российских подразделений оказалась часть восточной улицы с жилыми постройками, здание детского сада и церковь. Кроме того, зафиксировано значительное продвижение вблизи местной школы.
Обстановка в населенном пункте остается напряженной: украинские силы оказывают ожесточенное сопротивление, применяя весь доступный арсенал вооружений. Командование ВСУ регулярно перебрасывает в этот район дополнительные резервы.
Сумское направление
На сумском направлении подразделения российских войск успешно отражают атаки ВСУ в окрестностях населенного пункта Теткино. Очередная попытка украинских формирований прорвать линию обороны при поддержке мобильной техники и легкобронированных машин была пресечена. Кроме того, российские военные продолжают вести наступательные действия в Сумской области, развивая продвижение в сторону Локни, а также в направлении населенного пункта Водолаги.
Запорожское направление
Украинские вооруженные силы нанесли серию ударов по городу Токмак в Запорожской области, в ходе которых были зафиксированы возгорания на территории торговых рядов городского рынка. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, под обстрел также попали здание не функционирующего детского сада, бывший магазин и жилой пятиэтажный дом. По информации губернатора, всего по городу было совершено не менее десяти атак с применением украинских дронов.
В результате обстрела в одной из квартир пятиэтажного дома возник пожар, а в другом аналогичном здании были повреждены оконные стекла в четырех подъездах. Кроме того, возгорание произошло в закрытом детском саду, повреждения получили хозяйственный магазин и автомобиль.
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