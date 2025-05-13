13 мая 2025

Свердловчанку убили и закопали в овраге из-за выплаты за смерть мужа на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Лог , на месте которого хотят построить общежитие ТюмГУ. Покосившийся дом по ул. Беляева, который не могут сдать в эксплуатацию. Тюмень, лог, овраг
Тело обнаружили в деревне в овраге (архивное фото) Фото:

Жительницу свердловского поселка Уфимский 44-летнюю Оксану М., предположительно, убили, чтобы забрать выплату, которую она получила за смерть своего супруга-участника российской спецоперации на Украине. Такую версию URA.RU озвучила Лилия, родная сестра убитой.

По словам Лилии, подозреваемым в убийстве является некий Денис, друг погибшего мужа Оксаны. «Она с ним познакомилась, когда Денис позвонил и сказал, что на его руках умер Юрий (муж — прим. ред.). На эти деньги он купил себе Toyota, а еще полмиллиона перевел своей жене. На допросе он признался в содеянном», — сказала собеседница агентства.

По данным URA.RU, трагедия произошла 8 мая. Предположительно, Денис задушил и добил молотком женщину. После этого он закопал тело в овраге в деревне Гайны, знает источник. Скоро Денису изберут меру пресечения в суде. Комментарий от СУ СК по Свердловской области ожидается.

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Жительницу свердловского поселка Уфимский 44-летнюю Оксану М., предположительно, убили, чтобы забрать выплату, которую она получила за смерть своего супруга-участника российской спецоперации на Украине. Такую версию URA.RU озвучила Лилия, родная сестра убитой. По словам Лилии, подозреваемым в убийстве является некий Денис, друг погибшего мужа Оксаны. «Она с ним познакомилась, когда Денис позвонил и сказал, что на его руках умер Юрий (муж — прим. ред.). На эти деньги он купил себе Toyota, а еще полмиллиона перевел своей жене. На допросе он признался в содеянном», — сказала собеседница агентства. По данным URA.RU, трагедия произошла 8 мая. Предположительно, Денис задушил и добил молотком женщину. После этого он закопал тело в овраге в деревне Гайны, знает источник. Скоро Денису изберут меру пресечения в суде. Комментарий от СУ СК по Свердловской области ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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