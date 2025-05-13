Происшествия Криминал Свердловчанку убили и закопали в овраге из-за выплаты за смерть мужа на СВО 14 мая 2025 в 13:11 Размер текста - 17 + Тело обнаружили в деревне в овраге (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жительницу свердловского поселка Уфимский 44-летнюю Оксану М., предположительно, убили, чтобы забрать выплату, которую она получила за смерть своего супруга-участника российской спецоперации на Украине. Такую версию URA.RU озвучила Лилия, родная сестра убитой. По словам Лилии, подозреваемым в убийстве является некий Денис, друг погибшего мужа Оксаны. «Она с ним познакомилась, когда Денис позвонил и сказал, что на его руках умер Юрий (муж — прим. ред.). На эти деньги он купил себе Toyota, а еще полмиллиона перевел своей жене. На допросе он признался в содеянном», — сказала собеседница агентства. По данным URA.RU, трагедия произошла 8 мая. Предположительно, Денис задушил и добил молотком женщину. После этого он закопал тело в овраге в деревне Гайны, знает источник. Скоро Денису изберут меру пресечения в суде. Комментарий от СУ СК по Свердловской области ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жительницу свердловского поселка Уфимский 44-летнюю Оксану М., предположительно, убили, чтобы забрать выплату, которую она получила за смерть своего супруга-участника российской спецоперации на Украине. Такую версию URA.RU озвучила Лилия, родная сестра убитой. По словам Лилии, подозреваемым в убийстве является некий Денис, друг погибшего мужа Оксаны. «Она с ним познакомилась, когда Денис позвонил и сказал, что на его руках умер Юрий (муж — прим. ред.). На эти деньги он купил себе Toyota, а еще полмиллиона перевел своей жене. На допросе он признался в содеянном», — сказала собеседница агентства. По данным URA.RU, трагедия произошла 8 мая. Предположительно, Денис задушил и добил молотком женщину. После этого он закопал тело в овраге в деревне Гайны, знает источник. Скоро Денису изберут меру пресечения в суде. Комментарий от СУ СК по Свердловской области ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям