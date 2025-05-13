Свердловчанку убили и закопали в овраге из-за выплаты за смерть мужа на СВО

Жительницу свердловского поселка Уфимский 44-летнюю Оксану М., предположительно, убили, чтобы забрать выплату, которую она получила за смерть своего супруга-участника российской спецоперации на Украине. Такую версию URA.RU озвучила Лилия, родная сестра убитой.
По словам Лилии, подозреваемым в убийстве является некий Денис, друг погибшего мужа Оксаны. «Она с ним познакомилась, когда Денис позвонил и сказал, что на его руках умер Юрий (муж — прим. ред.). На эти деньги он купил себе Toyota, а еще полмиллиона перевел своей жене. На допросе он признался в содеянном», — сказала собеседница агентства.
По данным URA.RU, трагедия произошла 8 мая. Предположительно, Денис задушил и добил молотком женщину. После этого он закопал тело в овраге в деревне Гайны, знает источник. Скоро Денису изберут меру пресечения в суде. Комментарий от СУ СК по Свердловской области ожидается.
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