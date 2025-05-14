Нарышкин высказался о желающих «расчленить Россию»

Директор Службы внешней разведки России и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил о существовании планов по разделу России на несколько частей. По его словам, эти идеи поддерживаются финансово западными странами и выдвигаются политиками, покинувшими территорию РФ.
«Большая часть (политических групп) освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия. Но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей», — заявил Нарышкин на круглом столе к 100-летию со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина, передают РИА Новости.
Нарышкин использовал термин «городские сумасшедшие» для обозначения небольших политических групп, которые, по его словам, действуют вне России и выступают с радикальными инициативами. По словам главы СВР, планы по расчленению России разрабатываются при «финансовой поддержке Запада». Нарышкин не уточнил, о каких именно организациях или странах идет речь, но подчеркнул, что такие инициативы поддерживаются за рубежом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.