13 мая 2025

Преступник убил свердловчанку и несколько дней писал от ее имени родным

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый писал родным от имени убитой Оксаны М.
Подозреваемый писал родным от имени убитой Оксаны М. Фото:

Подозреваемый в убийстве 44-летней Оксаны М. из свердловского поселка Уфимского несколько дней обманывал родных погибшей. С ее телефона он вел переписку с Лилией, родной сестрой убитой. Об этом она рассказала URA.RU.

«8 мая Оксана сказала мне, что поехала в лес с Денисом (подозреваемый — прим. ред.). Домой она не вернулась, я пыталась дозвониться до нее, потом написала. Она ответила, что у нее все хорошо. На следующий день она написала, что находится в Екатеринбурге у друга Васи. 10 мая снова написала, что ей некогда. Я забеспокоилась и мы поехали ее искать. Оказалось, что все это время с ее телефона мне писал Денис», — сказала женщина.

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По ее словам, мужчина мог расправиться с Оксаной, чтобы якобы забрать выплаты, которые она получила за смерть мужа-участника российской спецоперации на Украине. Денис долго не признавался в преступлении, уверят Лилия.

«Сначала он говорил [силовикам], что оставил Оксану в „Монетке“ в поселке Уфимском, а потом признался», — отметила она.

Предположительно, убийство произошло 8 мая. По неофициальным данным, Денис задушил, а потом добил молотком Оксану. Лилия говорила, что на украденные деньги он успел купить Toyota, а еще 500 тысяч рублей перевел супруге. Скоро ему изберут меру пресечения в Красноуфимском райсуде.

Об Оксане известно, что она нигде не работала. Была инвалидом, имела психическое заболевание. Комментарий от свердловского СУ СКР ожидается.

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Подозреваемый в убийстве 44-летней Оксаны М. из свердловского поселка Уфимского несколько дней обманывал родных погибшей. С ее телефона он вел переписку с Лилией, родной сестрой убитой. Об этом она рассказала URA.RU. «8 мая Оксана сказала мне, что поехала в лес с Денисом (подозреваемый — прим. ред.). Домой она не вернулась, я пыталась дозвониться до нее, потом написала. Она ответила, что у нее все хорошо. На следующий день она написала, что находится в Екатеринбурге у друга Васи. 10 мая снова написала, что ей некогда. Я забеспокоилась и мы поехали ее искать. Оказалось, что все это время с ее телефона мне писал Денис», — сказала женщина. По ее словам, мужчина мог расправиться с Оксаной, чтобы якобы забрать выплаты, которые она получила за смерть мужа-участника российской спецоперации на Украине. Денис долго не признавался в преступлении, уверят Лилия. «Сначала он говорил [силовикам], что оставил Оксану в „Монетке“ в поселке Уфимском, а потом признался», — отметила она. Предположительно, убийство произошло 8 мая. По неофициальным данным, Денис задушил, а потом добил молотком Оксану. Лилия говорила, что на украденные деньги он успел купить Toyota, а еще 500 тысяч рублей перевел супруге. Скоро ему изберут меру пресечения в Красноуфимском райсуде. Об Оксане известно, что она нигде не работала. Была инвалидом, имела психическое заболевание. Комментарий от свердловского СУ СКР ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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