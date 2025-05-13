Преступник убил свердловчанку и несколько дней писал от ее имени родным

14 мая 2025 в 13:31 Размер текста - 17 +

Подозреваемый писал родным от имени убитой Оксаны М. Фото: читатель URA.RU Подозреваемый в убийстве 44-летней Оксаны М. из свердловского поселка Уфимского несколько дней обманывал родных погибшей. С ее телефона он вел переписку с Лилией, родной сестрой убитой. Об этом она рассказала URA.RU. «8 мая Оксана сказала мне, что поехала в лес с Денисом (подозреваемый — прим. ред.). Домой она не вернулась, я пыталась дозвониться до нее, потом написала. Она ответила, что у нее все хорошо. На следующий день она написала, что находится в Екатеринбурге у друга Васи. 10 мая снова написала, что ей некогда. Я забеспокоилась и мы поехали ее искать. Оказалось, что все это время с ее телефона мне писал Денис», — сказала женщина. Новость по теме Свердловчанку убили и закопали в овраге из-за выплаты за смерть мужа на СВО По ее словам, мужчина мог расправиться с Оксаной, чтобы якобы забрать выплаты, которые она получила за смерть мужа-участника российской спецоперации на Украине. Денис долго не признавался в преступлении, уверят Лилия. «Сначала он говорил [силовикам], что оставил Оксану в „Монетке“ в поселке Уфимском, а потом признался», — отметила она. Предположительно, убийство произошло 8 мая. По неофициальным данным, Денис задушил, а потом добил молотком Оксану. Лилия говорила, что на украденные деньги он успел купить Toyota, а еще 500 тысяч рублей перевел супруге. Скоро ему изберут меру пресечения в Красноуфимском райсуде. Об Оксане известно, что она нигде не работала. Была инвалидом, имела психическое заболевание. Комментарий от свердловского СУ СКР ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемый в убийстве 44-летней Оксаны М. из свердловского поселка Уфимского несколько дней обманывал родных погибшей. С ее телефона он вел переписку с Лилией, родной сестрой убитой. Об этом она рассказала URA.RU. «8 мая Оксана сказала мне, что поехала в лес с Денисом (подозреваемый — прим. ред.). Домой она не вернулась, я пыталась дозвониться до нее, потом написала. Она ответила, что у нее все хорошо. На следующий день она написала, что находится в Екатеринбурге у друга Васи. 10 мая снова написала, что ей некогда. Я забеспокоилась и мы поехали ее искать. Оказалось, что все это время с ее телефона мне писал Денис», — сказала женщина. По ее словам, мужчина мог расправиться с Оксаной, чтобы якобы забрать выплаты, которые она получила за смерть мужа-участника российской спецоперации на Украине. Денис долго не признавался в преступлении, уверят Лилия. «Сначала он говорил [силовикам], что оставил Оксану в „Монетке“ в поселке Уфимском, а потом признался», — отметила она. Предположительно, убийство произошло 8 мая. По неофициальным данным, Денис задушил, а потом добил молотком Оксану. Лилия говорила, что на украденные деньги он успел купить Toyota, а еще 500 тысяч рублей перевел супруге. Скоро ему изберут меру пресечения в Красноуфимском райсуде. Об Оксане известно, что она нигде не работала. Была инвалидом, имела психическое заболевание. Комментарий от свердловского СУ СКР ожидается.