Чем известен директор «Курганавтодора» Гонцов, которого задержала ФСБ

ФСБ задержала руководителя «Курганавтодора» Гонцова
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Он возглавлял «Курганавтодор» с мая 2023 года
Он возглавлял «Курганавтодор» с мая 2023 года Фото:
новость из сюжета
Арест директора «Курганавтодора» Гонцова

Руководитель «Курганавтодора» Александр Гонцов был задержан сотрудниками УФСБ Курганской области после обысков в офисе. Он возглавлял учреждение с мая 2023 года, а до этого занимал руководящие должности в мэрии Кургана и администрации Кетовского района. Чем известен Александр Гонцов — в материале URA.RU.

Образование

Александр Гонцов родился в 1973 году в Кургане. А в 2000 году получил диплом КГСХА по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Также он окончил Уральскую академию государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление» в 2003 году.

Работа в мэрии Кургана и администрации Кетово

Гонцов работал в мэрии Кургана, где с 2013 года занимал должность заместителя. До 2016 года он также занимал должность замдиректора департамента ЖКХ, а в январе 2017 года он возглавил этот департамент. В марте 2021 года после критики губернатора Шумкова, Гонцов покинул мэрию, а уже в августе того же года его назначили первым замглавы администрации Кетовского района по строительству и ЖКХ.

Директор «Курганавтодора»

Александр Гонцов возглавил «Курганавтодор» в 2023 году, сменив на посту Павла Ганина, который был арестован за злоупотребление должностными полномочиями. Учреждение создано для осуществления функций заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Курганской области. Одно из направлений работы «Курганавтодора» в 2025 году — установка автоматических пунктов весогабаритного контроля. Их планируют установить на 88-м километре региональной автодороги Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана. Пункты нужны, чтобы сохранить покрытие на трассах.

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Руководитель «Курганавтодора» Александр Гонцов был задержан сотрудниками УФСБ Курганской области после обысков в офисе. Он возглавлял учреждение с мая 2023 года, а до этого занимал руководящие должности в мэрии Кургана и администрации Кетовского района. Чем известен Александр Гонцов — в материале URA.RU. Образование Александр Гонцов родился в 1973 году в Кургане. А в 2000 году получил диплом КГСХА по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Также он окончил Уральскую академию государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление» в 2003 году. Работа в мэрии Кургана и администрации Кетово Гонцов работал в мэрии Кургана, где с 2013 года занимал должность заместителя. До 2016 года он также занимал должность замдиректора департамента ЖКХ, а в январе 2017 года он возглавил этот департамент. В марте 2021 года после критики губернатора Шумкова, Гонцов покинул мэрию, а уже в августе того же года его назначили первым замглавы администрации Кетовского района по строительству и ЖКХ. Директор «Курганавтодора» Александр Гонцов возглавил «Курганавтодор» в 2023 году, сменив на посту Павла Ганина, который был арестован за злоупотребление должностными полномочиями. Учреждение создано для осуществления функций заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Курганской области. Одно из направлений работы «Курганавтодора» в 2025 году — установка автоматических пунктов весогабаритного контроля. Их планируют установить на 88-м километре региональной автодороги Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана. Пункты нужны, чтобы сохранить покрытие на трассах.
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