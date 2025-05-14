Раскрыто содержание 17-го пакета антироссийских санкций

Евросоюз утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, направленных против 30 юридических лиц из третьих стран, подозреваемых в обходе ограничений, и 75 физлиц и компаний, связанных с российским ВПК. Об этом сообщило издание Politico.
«С прошлых раундов осталось много идей. Логично [ввести санкции против] энергетики и банков, если нужен реальный эффект. Но это непросто из-за Венгрии», — заявил европейский дипломат в интервью. Европейский союз намерен ввести ограничения в отношении 30 юридических лиц, которые подозреваются в якобы содействии обходу антироссийских санкций посредством третьих стран. Кроме того, санкционные меры затронут 75 физических лиц и организаций, которых связывают с российским военно-промышленным комплексом.
Одной из главных мер пакета стало включение в черный список 189 танкеров, которые, по утверждению ЕС, перевозят российскую нефть под флагами различных государств, обходя ценовые потолки и другие ограничения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула: «Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», — написала она на платформе X. Эти суда лишатся доступа в порты ЕС, а европейским компаниям запретят любые транзакции с ними, включая страхование и бункеровку.
Также ранее сообщалось, что введение новых санкций Европейским союзом против России вряд ли осуществимо без одобрения со стороны Соединенных Штатов. Это дает Москве основание считать подобные меры блефом. Об этом информирует агентство Reuters.
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