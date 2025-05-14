Глава ЕК анонсировала санкции против сотен кораблей РФ накануне переговоров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о согласовании 17-го пакета санкций против России. Об этом она сообщила в своем официальном аккаунте в X (ранее Twitter).
«Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям ведения боевых действий», — заявила фон дер Ляйен. Согласно ее сообщению, в санкционный список добавлены еще 189 судов, относящихся к так называемому «теневому флоту», который, по мнению Евросоюза, участвует в обходе ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Как ранее сообщало издание Bild, обсуждаемые меры затрагивают три ключевых сектора российской экономики: энергетику, судоходство и банковскую сферу. В частности, речь идет о новых ограничениях на торговлю нефтью и газом, ужесточении контроля за морскими перевозками российских товаров, а также о дополнительных ограничениях для российских финансовых институтов.
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