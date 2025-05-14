Суд вынес приговор сопредседателю движения «Голос»* Мельконьянцу

Суд приговорил сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца к пяти годам
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Григорий Мельконьянц приговорен к пяти годам лишения свободы
Григорий Мельконьянц приговорен к пяти годам лишения свободы Фото:

Сопредседатель движения «Голос» (включено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Григорий Мельконьянц приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу об организации деятельности «нежелательной» неправительственной организации. Такое решение вынесла 13 мая судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева. Кроме того, Мельконьянцу запрещено заниматься общественной деятельностью в течение девяти лет.

«Судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева признала <...> Мельконьянца виновным в организации деятельности „нежелательной“ неправительственной организации и приговорила [его] к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, суд запретил Мельконьянцу заниматься общественной деятельностью в течение девяти лет», — передает РБК. При этом прокурор изначально запрашивал для обвиняемого шесть лет колонии и запрет на общественную деятельность до десяти лет. 

Движение «Голос» было образовано на основе одноименной ассоциации, ранее входившей в состав «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), которую Генеральная прокуратура признала нежелательной организацией в сентябре 2021 года. Ассоциация «Голос» была ликвидирована по решению суда в 2016 году. По версии обвинения, после включения ENEMO в список нежелательных организаций в 2021 году Григорий Мельконьянц не прекратил руководить деятельностью движения и продолжал противоправные действия вплоть до своего задержания 17 августа 2023 года.

В частности, следствие указывает на участие Мельконьянца в обсуждении вопросов, связанных с дистанционным электронным голосованием, состоявшемся в июне 2022 года на заседании круглого стола в Центральной избирательной комиссии. В ходе этого мероприятия он выступал с рекомендациями в статусе сопредседателя движения «Голос».

В свою очередь защита Мельконьянца настаивала на его оправдании, указывая на отсутствие состава преступления и противоречия в материалах дела. Адвокаты отмечали, что движение «Голос» не является структурным подразделением ENEMO, а обвинение ссылается на отмененные судебные акты и не учитывает решения, не согласующиеся с обвинительным заключением. Мельконьянц был задержан в 2023 году. «Голос» был первой организацией, которую Минюст внес в реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иноагента.

*Движение «Голос» признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией

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Сопредседатель движения «Голос» (включено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Григорий Мельконьянц приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу об организации деятельности «нежелательной» неправительственной организации. Такое решение вынесла 13 мая судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева. Кроме того, Мельконьянцу запрещено заниматься общественной деятельностью в течение девяти лет. «Судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева признала <...> Мельконьянца виновным в организации деятельности „нежелательной“ неправительственной организации и приговорила [его] к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, суд запретил Мельконьянцу заниматься общественной деятельностью в течение девяти лет», — передает РБК. При этом прокурор изначально запрашивал для обвиняемого шесть лет колонии и запрет на общественную деятельность до десяти лет.  Движение «Голос» было образовано на основе одноименной ассоциации, ранее входившей в состав «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), которую Генеральная прокуратура признала нежелательной организацией в сентябре 2021 года. Ассоциация «Голос» была ликвидирована по решению суда в 2016 году. По версии обвинения, после включения ENEMO в список нежелательных организаций в 2021 году Григорий Мельконьянц не прекратил руководить деятельностью движения и продолжал противоправные действия вплоть до своего задержания 17 августа 2023 года. В частности, следствие указывает на участие Мельконьянца в обсуждении вопросов, связанных с дистанционным электронным голосованием, состоявшемся в июне 2022 года на заседании круглого стола в Центральной избирательной комиссии. В ходе этого мероприятия он выступал с рекомендациями в статусе сопредседателя движения «Голос». В свою очередь защита Мельконьянца настаивала на его оправдании, указывая на отсутствие состава преступления и противоречия в материалах дела. Адвокаты отмечали, что движение «Голос» не является структурным подразделением ENEMO, а обвинение ссылается на отмененные судебные акты и не учитывает решения, не согласующиеся с обвинительным заключением. Мельконьянц был задержан в 2023 году. «Голос» был первой организацией, которую Минюст внес в реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иноагента. *Движение «Голос» признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией
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