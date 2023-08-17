Адвокат сообщил о задержании сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, задержание
Мельконьянца задержали за организацию работы нежелательной НПО Фото:

Сопредседатель движения «Голос» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Григорий Мельконьянц задержан. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«Сейчас идет его допрос в качестве подозреваемого по статье об организации работы нежелательной в России НПО», — заявил Бирюков в разговоре с ТАСС. Ранее сообщалось, что СК возбудил против Мельконьянца уголовное дело. У него и его соратников были проведены обыски.

«Голос» был первой организацией, которую Минюст внес в реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иноагента. Движение обвиняли в публикации непроверенной и ложной информации о нарушениях прав россиян на выборах.

*признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сопредседатель движения «Голос» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Григорий Мельконьянц задержан. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков. «Сейчас идет его допрос в качестве подозреваемого по статье об организации работы нежелательной в России НПО», — заявил Бирюков в разговоре с ТАСС. Ранее сообщалось, что СК возбудил против Мельконьянца уголовное дело. У него и его соратников были проведены обыски. «Голос» был первой организацией, которую Минюст внес в реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иноагента. Движение обвиняли в публикации непроверенной и ложной информации о нарушениях прав россиян на выборах. *признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...