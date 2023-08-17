Адвокат сообщил о задержании сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца

Сопредседатель движения «Голос» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Григорий Мельконьянц задержан. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
«Сейчас идет его допрос в качестве подозреваемого по статье об организации работы нежелательной в России НПО», — заявил Бирюков в разговоре с ТАСС. Ранее сообщалось, что СК возбудил против Мельконьянца уголовное дело. У него и его соратников были проведены обыски.
«Голос» был первой организацией, которую Минюст внес в реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иноагента. Движение обвиняли в публикации непроверенной и ложной информации о нарушениях прав россиян на выборах.
*признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией
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