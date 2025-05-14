Пьяный свердловчанин пырнул ножом мужчину в подъезде дома. Фото

Житель Асбеста напал с ножом на знакомого в подъезде дома на улице Королева

14 мая 2025 в 14:51 Размер текста - 17 +

Уралец нанес ножевое ранение в грудь своему знакомому (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) возбуждено уголовное дело против 39-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство. 29 апреля он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на знакомого в подъезде дома. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. «Следственным отделом по городу Асбест СУ СК России по Свердловской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и закрепление доказательственной базы. В отношении обвиняемого по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — поделился Шульга. По версии следствия, обвиняемый, встретив в подъезде мужчину, умышленно нанес ему смертельный удар ножом в грудь. «Однако реализовать свой преступный умысел подозреваемому не удалось благодаря активному сопротивлению потерпевшего, а также вмешательству его родственницы, которая сумела отобрать у нападавшего нож. Пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь, что позволило спасти ему жизнь», — сказал представитель свердловского СКР. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оперативники сразу приступили к выяснению обстоятельств случившегося. «Со слов фигуранта выходило, что в тот злополучный вечер он находился в этом подъезде в одной из квартир в обществе двух знакомых. После приятно проведенного вечера он якобы отправился домой и увидел сидящего в подъезде пожилого мужчину. Это был дядя потерпевшего, которого пострадавший звал зайти в квартиру. Обвиняемый неожиданно вооружился имевшимся у него ножом и набросился на более молодого парня, причинив ему ранение. Точные мотивы его противоправного поведения сейчас выясняются в ходе следственно-оперативных мероприятий», — отметил полковник Горелых. Фото предоставлено СУ СК России по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Асбесте (Свердловская область) возбуждено уголовное дело против 39-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство. 29 апреля он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на знакомого в подъезде дома. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. «Следственным отделом по городу Асбест СУ СК России по Свердловской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и закрепление доказательственной базы. В отношении обвиняемого по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — поделился Шульга. По версии следствия, обвиняемый, встретив в подъезде мужчину, умышленно нанес ему смертельный удар ножом в грудь. «Однако реализовать свой преступный умысел подозреваемому не удалось благодаря активному сопротивлению потерпевшего, а также вмешательству его родственницы, которая сумела отобрать у нападавшего нож. Пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь, что позволило спасти ему жизнь», — сказал представитель свердловского СКР. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оперативники сразу приступили к выяснению обстоятельств случившегося. «Со слов фигуранта выходило, что в тот злополучный вечер он находился в этом подъезде в одной из квартир в обществе двух знакомых. После приятно проведенного вечера он якобы отправился домой и увидел сидящего в подъезде пожилого мужчину. Это был дядя потерпевшего, которого пострадавший звал зайти в квартиру. Обвиняемый неожиданно вооружился имевшимся у него ножом и набросился на более молодого парня, причинив ему ранение. Точные мотивы его противоправного поведения сейчас выясняются в ходе следственно-оперативных мероприятий», — отметил полковник Горелых.