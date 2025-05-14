Вице-спикер тюменской облдумы будет представлять «тюменскую матрешку» в Госдуме РФ

Место депутата Госдумы от ЛДПР по «тюменской матрешке» Евгения Маркова, ушедшего в Минприроды, займет вице-спикер Тюменской областной думы Владимир Сысоев. Такое решение 14 мая вынес высший совет ЛДПР.
«Высший Совет ЛДПР принял решение о кандидатуре на замещение вакантного мандата депутата Госдумы VIII созыва фракции ЛДПР: им стал Владимир Сысоев», — сообщили в официальном telegram-канале партии.
Имя Владимира Сысоева следует за именем Евгения Маркова в партийном списке по тюменской области, ХМАО и ЯНАО, с которым ЛДПР шла на выборы в Госдуму в 2021 году. Теперь вакантный мандат в Госдуме Владимиру Сысоеву должен передать ЦИК.
Ранее вице-спикер облдумы уже работал в нижней палате российского парламента — он избирался в 2016 году и был зампредом комитета по природным ресурсам и комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ. В 2019 году Владимир Сысоев передал свой мандат Евгению Маркову и на два года стал замгубернатора Тюменской области, в 2021 году избран депутатом Тюменской облдумы. Сейчас он также является полпредом главы ЛДПР по УрФО и и.о. координатора курганского реготделения партии.
Как ранее сообщало URA.RU, Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от ЛДПР Евгения Маркова. С 30 апреля он назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ.
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