Пьяный пермский рецидивист убил пенсионера тремя ударами

В Пермском крае полицейские по горячим следам раскрыли убийство пенсионера
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Убийство произошло на фоне пьяной ссоры
Убийство произошло на фоне пьяной ссоры Фото:

В Чернушинском округе Пермского края 26-летний рецидивист до смерти забил пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе краевого ГУ МВД, участники трагедии вместе распивали алкоголь и поссорились.

По данным ведомства, тревогу забил сын погибшего — он обнаружил тело отца в гараже. Полицейские быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый местный житель. Ориентировка с его данными была разослана всем патрулям. Злоумышленника задержали по месту жительства его матери.

По предварительным данным, причиной кровавой расправы стала пьяная ссора. «Фигурант трижды ударил пенсионера по лицу и, когда тот упал, скрылся с места преступления. Травмы оказались для потерпевшего смертельными». — добавили в пресс-службе МВД.  Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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В Чернушинском округе Пермского края 26-летний рецидивист до смерти забил пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе краевого ГУ МВД, участники трагедии вместе распивали алкоголь и поссорились. По данным ведомства, тревогу забил сын погибшего — он обнаружил тело отца в гараже. Полицейские быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый местный житель. Ориентировка с его данными была разослана всем патрулям. Злоумышленника задержали по месту жительства его матери. По предварительным данным, причиной кровавой расправы стала пьяная ссора. «Фигурант трижды ударил пенсионера по лицу и, когда тот упал, скрылся с места преступления. Травмы оказались для потерпевшего смертельными». — добавили в пресс-службе МВД.  Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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© Служба новостей «URA.RU»
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