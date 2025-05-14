После отказа от «Байкала» займутся ремоторизацией Ан-2, выпускавшихся 80 лет назад

После того, как производство самолетов «Байкал» зашло в тупик и проект был приостановлен, было принято решение заняться ремоторизацией самолетов Ан-2. Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией Ан-2. 80 лет они раньше выпускались. Это, к сожалению, ситуация, которую мы имеем. Поэтому разговор, к сожалению, <…> что у нас малой авиации практически нет», — сказал Трутнев. Его слова передает ТАСС.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял о намерении возобновить в стране производство двигателей ТВД-10, предназначенных для самолетов Ан-2, в целях их ремоторизации и последующей модернизации. По информации директора Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Владимира Барсука, в настоящее время ведется разработка опытного образца турбовинтовой модификации Ан-2, оснащенной новым двигателем ТВД-10Б. Ожидается, что прототип будет готов к лету 2025 года. Об этом он рассказывал журналистам.
Изначально предполагалось, что легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2. В нем девять мест. Крейсерская скорость самолета — до 300 км в час, максимальная дальность полета — 3 тысяч км (с полезной нагрузкой 2 т — 1,5 тыс. км). Однако проект по созданию самолета «Байкал» столкнулся с серьезными трудностями: на данный момент работа над ним практически заморожена, а начало серийного производства в обозримом будущем не планируется.
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