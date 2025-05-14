ФРГ арестовала трех украинцев по подозрению в подготовке диверсий

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Дело рассматривается как особо важное и находится в ведении Федеральной прокуратуры Германии
Дело рассматривается как особо важное и находится в ведении Федеральной прокуратуры Германии Фото:

Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании трех граждан Украины по подозрению в подготовке диверсионных актов на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Обвиняемые Евгений Б., Даниил Б. и Владислав Т. подозреваются в совершении агентурных действий с целью саботажа», — пишет Федеральная прокуратура Германии. Обвиняемые, по данным следствия, планировали совершить поджоги и взрывы на грузовом транспорте, действуя, предположительно, в интересах российских государственных структур.

Евгений Б. организовал отправку посылок с потенциально опасным содержимым из Германии на Украину, а Владислав Т. в конце марта 2025 года отправил две тестовые посылки с GPS-трекерами для изучения маршрутов доставки. Содержимое этих посылок предоставил через Даниила Б.

Дело рассматривается как особо важное и находится в ведении Федеральной прокуратуры Германии. Евгений Б., задержанный в Швейцарии, в ближайшее время будет экстрадирован в Германию для дачи показаний перед следственным судьей Федерального суда.

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Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании трех граждан Украины по подозрению в подготовке диверсионных актов на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Обвиняемые Евгений Б., Даниил Б. и Владислав Т. подозреваются в совершении агентурных действий с целью саботажа», — пишет Федеральная прокуратура Германии. Обвиняемые, по данным следствия, планировали совершить поджоги и взрывы на грузовом транспорте, действуя, предположительно, в интересах российских государственных структур. Евгений Б. организовал отправку посылок с потенциально опасным содержимым из Германии на Украину, а Владислав Т. в конце марта 2025 года отправил две тестовые посылки с GPS-трекерами для изучения маршрутов доставки. Содержимое этих посылок предоставил через Даниила Б. Дело рассматривается как особо важное и находится в ведении Федеральной прокуратуры Германии. Евгений Б., задержанный в Швейцарии, в ближайшее время будет экстрадирован в Германию для дачи показаний перед следственным судьей Федерального суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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