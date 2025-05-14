ФРГ арестовала трех украинцев по подозрению в подготовке диверсий

Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании трех граждан Украины по подозрению в подготовке диверсионных актов на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Обвиняемые Евгений Б., Даниил Б. и Владислав Т. подозреваются в совершении агентурных действий с целью саботажа», — пишет Федеральная прокуратура Германии. Обвиняемые, по данным следствия, планировали совершить поджоги и взрывы на грузовом транспорте, действуя, предположительно, в интересах российских государственных структур.
Евгений Б. организовал отправку посылок с потенциально опасным содержимым из Германии на Украину, а Владислав Т. в конце марта 2025 года отправил две тестовые посылки с GPS-трекерами для изучения маршрутов доставки. Содержимое этих посылок предоставил через Даниила Б.
Дело рассматривается как особо важное и находится в ведении Федеральной прокуратуры Германии. Евгений Б., задержанный в Швейцарии, в ближайшее время будет экстрадирован в Германию для дачи показаний перед следственным судьей Федерального суда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.