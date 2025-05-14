Арестованного экс-руководителя ГКУ «Курганавтодор» Александра Гонцова обвиняют в превышении должностных полномочий при заключении госконтракта по реконструкции участка автомобильной дороги «Шадринск-Миасское-Красная Звезда-Ельничная». Следователи считают, что он подписал акты приема и оплаты фактически не выполненной работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-служба СУ СК и УФСБ России Курганской области.
«По версии следствия, в 2023 году в рамках госпрограммы „Развитие автомобильных дорог“ ГКУ „Курганавтодор“ был заключен госконтракт на выполнение работ по реконструкции участка автомобильной дороги „Шадринск-Миасское-Красная Звезда-Ельничная“ в Шадринском районе. Находясь на руководящей должности и достоверно зная, что часть работ подрядчиком была выполнена не в полном объеме, фигурант подписал акты о приемке выполненных работ и произвел их оплату в размере 123 млн рублей», — сообщили в пресс-службе следственного комитета.
Накануне ареста сотрудники УФСБ провели обыски в «Курганавтодоре». Силовиками были изъяты документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность должностного лица и имеющие значение для расследования уголовного дела. Также были изъяты ежедневники, системный блок и сотовый телефон.
Ранее URA.RU писало, что Александра Гонцова отправили в СИЗО на два месяца. Он обвиняется в тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Гонцов возглавлял ГКУ «Курганавтодор» с 2023 года. До этого он занимал должность руководителя департамента ЖКХ города Кургана.
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