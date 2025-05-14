Минпромторг назвал URA.RU главные претензии к самолету «Байкал»

В ходе предварительных летных испытаний самолета «Байкал» были выявлены замечания, касающиеся поведения самолета на взлетно-посадочных режимах. Об этом URA.RU сообщил Минпромторг.
«В ходе предварительных испытаний самолета ЛМС-901 „Байкал“ был получен ряд замечаний от летчиков-испытателей, выполнявших полеты по программе», — сообщил Минпромторг URA.RU. Для устранения выявленных особенностей были доработаны шасси, хвостовое оперение и проводка управления в продольном канале. На втором опытном образце, модифицированном с учетом замечаний, проведено 20 валидационных полетов, которые подтвердили эффективность внесенных изменений.
Успешное завершение этапа доработок позволило принять решение о продолжении опытно-конструкторских работ. В ближайшее время будет проведена модификация ЛМС-901 с установкой маршевой силовой установки на базе двигателя ВК-800СМ и воздушного винта АВ-901, что позволит повысить уровень локализации производства и эксплуатационные характеристики самолета.
Ранее Минпромторг России сообщил о заключении государственного контракта с АО «УЗГА» на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» с отечественной силовой установкой. Проект получил шифр «ЛМС-5» и предусматривает комплексную доработку и сертификацию самолета с российскими компонентами.
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