«Уже женщина»: психолог оценила слова Авербуха о 15-летней Арзамасовой

Слова фигуриста Ильи Авербуха о 15-летней Лизе Арзамасовой, которая является его женой, вызвали бурю обсуждений. Спортсмен заявил, что в этом возрасте девушка уже была «женщиной». Психолог, кандидат социологических наук Анна Павлинчук оценила его высказывание.
«Когда взрослый воспринимает подростка как равного себе, это говорит о его собственной незрелости», — заявила она. Взрослый человек осознает разницу и ответственность, понимая, что подросток не может принимать зрелые решения.
С точки зрения психологии пятнадцатилетняя девушка не может считаться зрелой женщиной, так как ее эмоциональная и когнитивная зрелость еще не достигла уровня взрослого человека. Это делает ее уязвимой в отношениях с более зрелыми партнерами, отметила психолог.
«Девушка, как и любой подросток, все еще пытается понять, кто она, и это делает ее уязвимой для влияния более взрослых партнеров. Она склонна поддаваться влиянию, не всегда оценивая последствия своих поступков», — добавила Павлинчук.
Подростков нужно оградить от восприятия их как зрелых партнеров. Это влияет не только на мораль, но и на психическое здоровье и благополучие, заявила психолог.
В интервью журналистке Ксении Собчак 51-летний Авербух сообщил, что влюбился в звезду «Папиных дочек» Лизу Арзамасову не с первого взгляда. Он отметил, что после первой встречи, когда актрисе было 15 лет, посчитал ее трепетной и очаровательной. На вопрос о том, не странно ли помнить свою супругу еще ребенком, фигурист ответил: «15 лет — это уже женщина, у нее все было».
Авербух и Арзамасова поженились в декабре 2020 года, спустя десять лет после знакомства. Разница в возрасте между ними — 21 год. В 2021 году у них родился сын Лев, а летом 2024 года — дочь Лия. Фигурист уже высказывался по поводу критики их разницы в возрасте, сказав, что ему не важно, что об этом думают другие.
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