В Тюменской области, как и по всей России, застройщиков в сфере индивидуального строительства обязали работать с использованием эскроу счетов. Для заказчика строительства это — гарантия сохранности его денег. Однако для тех, кто возводит коттеджи и виллы такое решение может стать губительным. О реалиях и перспективах отрасли URA.RU рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
Прежде всего: в разрезе введения эскроу в ИЖС многие эксперты сулили снижение количества игроков рынка. Что мы имеем на самом деле?
Сейчас четкого тренда на снижение игроков в частном строительстве пока нет. Но в ближайшие год-два такой спад случится.
Каковы причины? Эскроу выступит в роли заградительного механизма?
Отчасти. По чисто формальным признакам до сделок с эскроу счетами не допустят молодые компании меньше двух лет, поскольку этот механизм может стать для покупателей конкурентным преимуществом. Сложнее будет организовать и раскрутить строительную компанию с нуля.
Частным застройщикам тяжелее работать с долговыми обязательствами перед банками? Какой жудший сценарий тут можно рассматривать?
Хуже всего сценарий с заморозкой строительства и последующей тяжбой. Это может случиться даже не из-за недобросовестности, а по причине кассового разрыва. И чем меньше компания (и чем меньше объектов в разработке одновременно), тем выше шанс, что в какой-то момент компания не сможет свести концы с концами, не хватит оборотных средств.
В условиях критически высокой ключевой ставки и ставок по кредитам для бизнеса это грозит приостановкой деятельности, судебных исков, проблем с законом и потерей репутации. Из этой ситуации выпутаются не все участники рынка.
Тем не менее, работающие в ИЖС компании вполне понимают свои риски, их всегда было немало. Теперь прибавятся новые?
Строительные компании на рынке ИЖС — самостоятельные участники рынка, которые обычно не претендуют на льготы от государства. У них, как правило, высокая долговая нагрузка. И она будет расти по экспоненте, поскольку очевидно, что новый проект будет реализовываться на деньги, полученные от предыдущего заказчика, а не всегда класс зданий совпадает. Тут растет вероятность кассовых разрывов.
Есть мнение, что вместе с эскроу на рынок загородки придет и «потребительский экстремизм». Насколько такое мнение имеет право быть?
Вполне правомерно. Большое количество компаний окажутся в зависимом положении от заказчиков, в том числе недобросовестных, которые откажутся подписывать документы, чтобы застройщик как можно дольше не получил доступ к деньгам.
А выход? Он есть для ИЖС?
Только привлечение сторонних специалистов, которые оценят готовность здания на соответствие договору, может гипотетически помочь в такой ситуации. Но это дополнительные издержки.
В конкуренции победит тот, кто выполнит работу быстрее и будет иметь в ротации несколько проектов на разной степени реализации (лучше — несколько десятков), чтобы поступление средств регулярно подпитывало компанию.
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