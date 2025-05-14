В Шадринской ЦРБ Курганской области сменили исполняющего обязанности главврача. Больницу возглавит детский стоматолог, бывший главврач больниц Свердловской области Радис Тимиров. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения.
«В Шадринской ЦРБ новым и.о. главврача будет назначен Радис Тимиров из Свердловской области. Он уже приступает к работе в больнице», — рассказал источник. В департаменте здравоохранения Курганской области за запрос URA.RU ответили, что Тимиров Радис Федорович будет назначен исполняющим обязанности главного врача ГБУ «Шадринская ЦРБ» с 15 мая 2025 года.
Радис Тимиров окончил Свердловский государственный медицинский институт в 1992 году. По специальности — врач-стоматолог, работал в Детской городской №9 в Екатеринбурге, а также в детской поликлинике города Качканар. В 2003 году назначен главврачом больницы города Верхняя Тура, где проработал до 2006 года. Вернувшись в Екатеринбург, был начальником отдела коммерческой организации по снабжению больниц специальным медицинским оборудованием. В 2009 году назначен главврачом Дегтярской городской больницы. В 2012 году выдвигался на выборы депутатов Дегтярской гордумы, но не был избран. С апреля 2014 года по ноябрь 2017 года — главврач Арамильской городской больницы. В последнее время работал главврачом центра реабилитации ФГУП «Комбинат „Электрохимприбор“ в городе Лесной Свердловской области.
В январе 2025 года Шадринскую центральную районную больницу возглавила молодой терапевт Любовь Русина. Ранее она работала заместителем главврача по лечебной работе, а также заведующей поликлиникой. По данным депздрава, Русина продолжат работу в больнице. За прошлый год в ЦРБ сменилось два руководителя. До Елены Кощеевой больницу возглавлял Сергей Никитин. Он уволился после скандалов с начислением дополнительных выплат своей супруге-экономисту и увольнением медицинских дезинфекторов.
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