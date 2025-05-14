Сотню детей с приграничья страны примут лагери Екатеринбурга

Три детских лагеря Екатеринбурга примут в этом году около 100 ребят из Белгородской области (в столицу Урала их привезли из-за периодических обстрелов украинской армией приграничных территорий страны). Об этом в ходе доклада рассказала глава департамента образования мэрии Инна Гумбатова на совместном заседании трех комиссий гордумы — по развитию образования, по безопасности и по соцзащите, сообщает корреспондент URA.RU.
«В 2025 году планируется отдых детей из Белгородской области. Три лагеря в наших трех административных районах примут в целом около 100 ребят», — подчеркнула Гумбатова.
Также в этом году 1650 детей из семей участников СВО будут отправлены бесплатно в санаторий Анапы (Краснодарский край) в рамках проекта «Поезд здоровья». 6,5 тысяч юных екатеринбуржцев будут обеспечены льготными путевками в загородные оздоровительные лагеря. Бесплатно отдохнет 2,4 тысячи ребят. По словам Гумбатовой, эти цифры на 2% превысили показатели 2024 года.
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