Свердловчанин, расправившийся с женщиной из-за денег, уже сидел за убийство. Фото

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Обвиняемого отправили в СИЗО Фото:

Арестованный за убийство 44-летней Оксаны М. из поселка Уфимский (Свердловская область) Денис Гоппаров ранее был судим за другое убийство. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.

По его словам, помощь следователям СКР в раскрытии нового убийства оказывают сотрудники МВД «Красноуфимский» и «Артинский». «К данному особо тяжкому преступлению гражданин тщательно подготовился, прихватив с собой на встречу не только оружие преступления, но и перчатки, а также лопаты для сокрытия тела. Однако уйти от уголовной ответственности у него не вышло», — отметил Горелых.

Убийство произошло 8 мая в Ачитском районе. Предварительно, Гоппаров вывез Оксану в лесу, нанес ей несколько ударов молотком и закопал. Обеспокоенные родные объявили женщину в розыск. До этого Денис несколько дней писал им от лица убитой.

«Мотивом совершения убийства стало намерение обвиняемого похитить у потерпевшей денежные средства, находящиеся на ее банковском счете. Гражданин признался в содеянном и конкретизировал свои признательные показания в ходе их проверки на месте. Комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося продолжается», — добавил глава пресс-службы свердловского СУ СК полковник Александр Шульга.

Денис признался в убийстве
Денис признался в убийстве
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Арестованный за убийство 44-летней Оксаны М. из поселка Уфимский (Свердловская область) Денис Гоппаров ранее был судим за другое убийство. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых. По его словам, помощь следователям СКР в раскрытии нового убийства оказывают сотрудники МВД «Красноуфимский» и «Артинский». «К данному особо тяжкому преступлению гражданин тщательно подготовился, прихватив с собой на встречу не только оружие преступления, но и перчатки, а также лопаты для сокрытия тела. Однако уйти от уголовной ответственности у него не вышло», — отметил Горелых. Убийство произошло 8 мая в Ачитском районе. Предварительно, Гоппаров вывез Оксану в лесу, нанес ей несколько ударов молотком и закопал. Обеспокоенные родные объявили женщину в розыск. До этого Денис несколько дней писал им от лица убитой. «Мотивом совершения убийства стало намерение обвиняемого похитить у потерпевшей денежные средства, находящиеся на ее банковском счете. Гражданин признался в содеянном и конкретизировал свои признательные показания в ходе их проверки на месте. Комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося продолжается», — добавил глава пресс-службы свердловского СУ СК полковник Александр Шульга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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