Арестован подозреваемый, убивший и закопавший свердловчанку из-за денег. Фото

14 мая 2025 в 16:41 Размер текста - 17 +

Подозреваемый будет под стражей два месяца Фото: Красноуфимский райсуд В Свердловской области арестовали Дениса Гоппарова, обвиненного в убийстве 44-летней Оксаны М., тело которой он закопал в овраге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Красноуфимского райсуда. «Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено. За решеткой Гоппаров будет до 12 июля», — уточнили в суде. По версии следствия, 8 мая Гоппаров отвез Оксану в лес и нанес ей несколько ударов молотком. Она скончалась на месте происшествия. После этого Денис закопал тело и уехал. По словам сестры Оксаны, на убийство Гоппаров пошел, чтобы украсть ее деньги. После ЧП Гоппаров несколько дней вел переписку с близкими от лица Оксаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области арестовали Дениса Гоппарова, обвиненного в убийстве 44-летней Оксаны М., тело которой он закопал в овраге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Красноуфимского райсуда. «Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено. За решеткой Гоппаров будет до 12 июля», — уточнили в суде. По версии следствия, 8 мая Гоппаров отвез Оксану в лес и нанес ей несколько ударов молотком. Она скончалась на месте происшествия. После этого Денис закопал тело и уехал. По словам сестры Оксаны, на убийство Гоппаров пошел, чтобы украсть ее деньги. После ЧП Гоппаров несколько дней вел переписку с близкими от лица Оксаны.