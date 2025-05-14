В Свердловской области арестовали Дениса Гоппарова, обвиненного в убийстве 44-летней Оксаны М., тело которой он закопал в овраге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Красноуфимского райсуда.
«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено. За решеткой Гоппаров будет до 12 июля», — уточнили в суде.
По версии следствия, 8 мая Гоппаров отвез Оксану в лес и нанес ей несколько ударов молотком. Она скончалась на месте происшествия. После этого Денис закопал тело и уехал. По словам сестры Оксаны, на убийство Гоппаров пошел, чтобы украсть ее деньги. После ЧП Гоппаров несколько дней вел переписку с близкими от лица Оксаны.
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