Арестован подозреваемый, убивший и закопавший свердловчанку из-за денег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый будет под стражей два месяца
Подозреваемый будет под стражей два месяца Фото:

В Свердловской области арестовали Дениса Гоппарова, обвиненного в убийстве 44-летней Оксаны М., тело которой он закопал в овраге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Красноуфимского райсуда.

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено. За решеткой Гоппаров будет до 12 июля», — уточнили в суде.

По версии следствия, 8 мая Гоппаров отвез Оксану в лес и нанес ей несколько ударов молотком. Она скончалась на месте происшествия. После этого Денис закопал тело и уехал. По словам сестры Оксаны, на убийство Гоппаров пошел, чтобы украсть ее деньги. После ЧП Гоппаров несколько дней вел переписку с близкими от лица Оксаны.

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В Свердловской области арестовали Дениса Гоппарова, обвиненного в убийстве 44-летней Оксаны М., тело которой он закопал в овраге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Красноуфимского райсуда. «Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено. За решеткой Гоппаров будет до 12 июля», — уточнили в суде. По версии следствия, 8 мая Гоппаров отвез Оксану в лес и нанес ей несколько ударов молотком. Она скончалась на месте происшествия. После этого Денис закопал тело и уехал. По словам сестры Оксаны, на убийство Гоппаров пошел, чтобы украсть ее деньги. После ЧП Гоппаров несколько дней вел переписку с близкими от лица Оксаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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