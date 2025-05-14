Мерц пообещал сделать армию Германии самой сильной в Европе

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении существенно усилить вооруженные силы страны, предоставив для этого все необходимые финансовые ресурсы. По его словам, ФРГ должна взять на себя большую ответственность за оборону Европы. Об этом Мерц заявил в своей первой речи на посту канцлера, выступая перед депутатами Бундестага.
«Федеральное правительство предоставит все финансовые ресурсы, необходимые немецкой армии, чтобы стать сильнейшей армией в Европе в общепринятом смысле», — сказал Мерц в своей первой официальной речи на посту канцлера. Его слова передает Euractiv.
В ходе выступления канцлер отметил, что в условиях изменяющейся геополитической ситуации перед Германией стоит задача повысить собственную обороноспособность и укрепить коллективную безопасность европейских стран. Он подчеркнул важность тесного сотрудничества с союзниками по НАТО и выразил готовность к дальнейшему увеличению финансирования оборонного сектора.
Фридрих Мерц был утвержден на посту канцлера Германии во втором туре голосования Бундестага после победы блока ХДС/ХСС на выборах и формирования «большой коалиции» с СДПГ. При этом в первом туре он не набрал большинство необходимых голосов. Мерц известен своей поддержкой поставок Украине ракет Taurus и инициативами по увеличению оборонного бюджета, включая возвращение всеобщей воинской обязанности и реформу финансирования армии.
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