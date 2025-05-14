Владелец ночного клуба из ХМАО выстрелил из оружия в посетителя из Екатеринбурга

Член общественного совета при мэрии Урая и местный бизнесмен Матвей Кориков открыл стрельбу в ночном клубе «Андеграунд», владельцем которого и является, ранив предпринимателя из Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.
«Конфликт произошел между Кориковым и приезжим бизнесменом, который приехал в город к родственникам. Кориков выстрелил ему в живот из травматического пистолета», — рассказал собеседник агентства.
Сам Кориков в разговоре с журналистом агентства отказался обсуждать детали, но заявил, что действовал в рамках самообороны. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали уточнить ситуацию и прокомментировать позднее.
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