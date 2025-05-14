В Челябинске отменят популярную маршрутку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске с 1 июня отменят маршрут №78
В Челябинске с 1 июня отменят маршрут №78 Фото:

В Челябинске отменят маршрутное такси №78. Согласно объявлению, фото которого URA.RU предоставил читатель, рейс перестанет работать с 1 июня.

«С 1 июня 2025 года маршрут №78 отменяется. Больше работать не будет, заранее планируйте свой маршрут», — сообщается в объявлении.

Маршрут №78 проходит через 42 остановки, связывая микрорайон Тополиная аллея (Центральный район) с поселком Первоозерный (ЧТЗ). Горожане волнуются за доступность перемещения по Челябинску без пересадок, ведь рейс следует через центр по местам с повышенным пассажирским трафиком.

URA.RU направило запрос в миндортранс региона с просьбой сообщить об актуальной информации и причинах такого решения. Ответ будет опубликован после получения.

Маршрут, согласно объявлению, отменят с 1 июня
Маршрут, согласно объявлению, отменят с 1 июня
Фото:

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В Челябинске отменят маршрутное такси №78. Согласно объявлению, фото которого URA.RU предоставил читатель, рейс перестанет работать с 1 июня. «С 1 июня 2025 года маршрут №78 отменяется. Больше работать не будет, заранее планируйте свой маршрут», — сообщается в объявлении. Маршрут №78 проходит через 42 остановки, связывая микрорайон Тополиная аллея (Центральный район) с поселком Первоозерный (ЧТЗ). Горожане волнуются за доступность перемещения по Челябинску без пересадок, ведь рейс следует через центр по местам с повышенным пассажирским трафиком. URA.RU направило запрос в миндортранс региона с просьбой сообщить об актуальной информации и причинах такого решения. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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