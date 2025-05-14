В нескольких районах Тюмени с 15 мая отключат горячую воду

В нескольких районах Тюмени 15 мая отключат горячую воду. Причины разные — от благоустройства дворов до реконструкции участков тепловых сетей. Такая информация указана на сайте УСТЭК.
«График отключения горячего водоснабжения. Наименование мероприятия — благоустройство двора Игримская 18,20,22,24. Даты — с 15 мая по 9 июля. Перечень объектов потребителей — Игримская улица, дома 21, 24, 26, 28, 33, 36, 38, 34, 22А», — указано в графике.
В рамках реконструкции участка тепловой сети с 15 мая по 31 июля отключат горячую воду в домах на улицах Садовой, Болотникова и Льва Толстого. Также до 11 июля реконструкция участка трубопровода тепловой сети в районе Николая Чаплина приведет к ограничениям в домах 115, 115/1, 115А и 117. В других районах горячей воды не будет по следующим причинам:
- до 20 июля — 50 лет Октября, Холодильная, Червишевский тракт, причина — реконструкция участка трубопровода теплосети;
- до 20 июля — 25 Октября, Осипенко, Орджоникидзе, причина — капитальный ремонт теплосети;
- до 20 июля — Холодильная, Червишевский тракт, 50 лет Октября, причина — реконструкция участка трубопровода теплосети;
- до 20 июля — Орджоникидзе, Сакко, причина — реконструкция участка трубопровода теплосети;
- до 10 августа — Ленина, Орджоникидзе, Герцена, причина — реконструкция участка тепловой сети;
- до 15 августа — район улицы Широтной, причина — реконструкция участка трубопровода теплосети;
- до 15 августа — Мельникайте, Рижская, причина — реконструкция участка трубопровода теплосети;
- до 25 сентября — Ермака, Ершова, Кулибина, Судоремонтная, Нахимова, Марины Расковой, Ушакова, причина — технические работы в котельной №19;
- до 25 сентября — Авторемонтная, Курортная, Механизаторов, причина — технические работы в котельной №2.
Полный перечень адресов можно найти на сайте компании УСТЭК. Отмечается, что возможны изменения сроков отключений.
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