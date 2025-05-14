Качиньский: страны НАТО планировали войти в районы Винницы и Житомира

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НАТО рассматривала размещение военных на Украине в начале СВО
НАТО рассматривала размещение военных на Украине в начале СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс (НАТО) обсуждал ввод войск на территорию Украины еще в начале СВО. Такое признание сделал лидер оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

«Это было в марте 2022 года, когда Киев был еще практически окружен россиянами. Я знал, какие были планы в том числе с американской стороны. Миротворческая миссия должна была войти в район Винница-Житомир», — приводит слова Качиньского РИА Новости. Качиньский лично посетил Киев в марте 2022 года. 

Спецпосланник президента по Украине Келлог ранее заявил, что США обсуждают размещение миротворческих сил Британии, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. При этом власти Польши заявили, что не будут отправлять военных на Украину. 

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Североатлантический альянс (НАТО) обсуждал ввод войск на территорию Украины еще в начале СВО. Такое признание сделал лидер оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. «Это было в марте 2022 года, когда Киев был еще практически окружен россиянами. Я знал, какие были планы в том числе с американской стороны. Миротворческая миссия должна была войти в район Винница-Житомир», — приводит слова Качиньского РИА Новости. Качиньский лично посетил Киев в марте 2022 года.  Спецпосланник президента по Украине Келлог ранее заявил, что США обсуждают размещение миротворческих сил Британии, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. При этом власти Польши заявили, что не будут отправлять военных на Украину. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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