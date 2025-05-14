Герои, потомки и великий подвиг: что ждет тюменцев в программе «Ночи музеев 2025»

В Тюмени 17 мая состоится традиционная акция «Ночь музеев». Жителей областной столицы и гостей города будет ждать насыщенная программа, включающая мастер-классы, выставки и лекции. Что смогут посетить тюменцы на грядущем мероприятие — в афише агентства URA.RU.
Музейный комплекс имени Словцова
Предварять все мероприятия этой ночи будет официальное открытие Всероссийской акции. Посетителям представят основную тему всех выставок и мастер-классов: «Герои». Ее объявит на большом экране «виртуальны ведущий», он же проведет отчет до официального старта «Ночи музеев».
Мероприятие состоится в 18:15 на первом этаже комплекса (Советская, 63). Вход свободный. 0+.
Выставки
Тюменцев ожидают несколько экскурсий. Среди них сопровождение по выставке «Именем Родины». Она продемонстрирует героический подвиг русского народа во время Великой Отечественной войны.
Вход свободный, необходима предварительная запись. Начало мероприятия — 19:00. 6+.
Еще одна выставка — «Искусство объединяет». Мероприятие представляет собой картинную галерею. Гостям выставки представят видение первого города Сибири глазами современных художников: как городских, так и природных пейзажей. Организаторы сообщают, что планируется общение с авторами работ.
Вход свободный, необходима предварительная запись. Начало мероприятия — 18:30. 0+.
Мастер-классы
Также для тюменцев подготовлено несколько мастер-классов. Среди них «Тиснение фольги». Участникам будет предложено создать «Голубя мира» из фольги путем продавливания металла простыми инструментами.
Мероприятия начнется в 18:00. Вход свободный. Музейно-ремесленный «Цех», 12+.
Вместе с тем на площадке «Ночи музеев» организуют игротеку. Детский центр «МузейДетям» совместно с юными тюменцами и их родителями проведут партии в популярные настольные игры.
Вход свободный, необходима предварительная запись. Начало мероприятия — 22:00, 6+.
Все присутствующие смогут принять участие в создании народного арт-объекта «Калейдоскоп традиций». Его разработали по мотивам тюменского махрового ковра.
Вход свободный. Музейно-ремесленный «Цех», начало — 18:00. 12+.
Официальное завершение акции
Акцию «Ночь музеев» планируют официально завершить в 23:50. Финальным аккордом мероприятия станет вокальный номер. Вход свободный, 0+.
Музей «Городская Дума»
Этот музей также включен в программу Всероссийской акции. Он предлагает тюменцам посетить выставку «Масштаб Победы». На ней будут представлены диорамы бронеавтомобилей, танков и пушек времен Великой Отечественной войны. Также здесь будут выставлены модели техники, производимые в Тюмени в 1940-х годах, включая и торпедные катера.
Вход свободный. Время начала — 21:30. 0+.
Посетителей ожидает выставка «Имена и судьбы». На ней участники поисковых движений Тюменской области представят находки с мест сражений Великой Отечественной войны.
Вход свободный. Время начала — 18:00. 0+.
Часть мероприятий пройдет вне стен музея. Среди них и пешеходная экскурсия «Была Война. Была Победа». Она состоится вблизи барельефа «Тюмень — Победителям». Экскурсоводы расскажут историю важнейших событий Великой Отечественной войны.
Вход свободный, необходима предварительная запись. Начало — 22:00. 6+.
Музей «Дом Машарова»
Этот музей также не оставит тюменцев без праздничных мероприятий. Среди них — постановка «Про хорошего работника Ивана». Театр «Куклы Кузиных» представит кукольный спектакль, посвященный народному персонажу Ивану. Зрители узнают о его подвигах и о том, как героизм может проявляться в труде, заботе о близких и совершении добрых дел в повседневной жизни.
Вход свободный, требуется предварительная регистрация. Начало в 20:00. 12+.
Для тюменцев будет доступа лекция «Город трудовой доблести: заводы Тюмени в годы Великой Отечественной войны». Она посвящена присвоенному областной столице званию «Город трудовой доблести». Во время занятия слушатели познакомятся с историей промышленных предприятий города в годы войны и узнают, какую продукцию тюменские заводы производили для фронта. Лектор — доктор исторических наук Александр Павлович Ярков.
Вход свободный, требуется предварительная регистрация. Начало в 22:00. 6+.
Музей «Усадьба Колокольниковых»
Для жителей и гостей города во время «Ночи музеев» будет организована интерактивная площадка с историческим уклоном в том числе и в доме знаменитого тюменского купца Колокольникова. Например, тюменцы смогут посетить экскурсию «Герои дома». Ее гости познакомятся с историей четырех выдающихся личностей, связанных с домом, в котором сегодня расположен Музей «Усадьба Колокольниковых», и внесших значительный вклад в развитие Тюмени и страны. Среди них:
- И.В. Иконников, предоставивший средства для содержания армии и строительства казарм;
- Цесаревич Александр Николаевич, при котором были реализованы важнейшие государственные реформы;
- И.П. Колокольников, содействовавший развитию системы образования в Тюмени;
- В.К. Блюхер, одержавший ряд побед в годы Первой мировой и Гражданской войн.
Вход свободный по предварительной регистрации. Начало в 22:00. 12+.
Никто не сможет рассказать об известном человеке лучше, чего его дети. Так, Потомки купеческого рода Колокольниковых — Надежда Ивановна и Евгений Ледовские — поведают о жизни Виктора Ивановича Колокольникова, его воинских заслугах в Русско-японской войне 1904–1905 годов, ранении и дальнейшей судьбе в Китае.
Вход свободный, начало — 19:00. 18+.
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