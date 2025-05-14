Герои, потомки и великий подвиг: что ждет тюменцев в программе «Ночи музеев 2025»

Более 15 мероприятий подготовили для тюменцев на «Ночи музеев 2025»
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В 2025 году традиционная акция пройдет в Тюмени 17 мая
В 2025 году традиционная акция пройдет в Тюмени 17 мая Фото:

В Тюмени 17 мая состоится традиционная акция «Ночь музеев». Жителей областной столицы и гостей города будет ждать насыщенная программа, включающая мастер-классы, выставки и лекции. Что смогут посетить тюменцы на грядущем мероприятие — в афише агентства URA.RU.

Комплекс находится по адресу Советская, 63
Комплекс находится по адресу Советская, 63
Фото:

Музейный комплекс имени Словцова

Предварять все мероприятия этой ночи будет официальное открытие Всероссийской акции. Посетителям представят основную тему всех выставок и мастер-классов: «Герои». Ее объявит на большом экране «виртуальны ведущий», он же проведет отчет до официального старта «Ночи музеев».

Мероприятие состоится в 18:15 на первом этаже комплекса (Советская, 63). Вход свободный. 0+.

Выставки

Тюменцев ожидают несколько экскурсий. Среди них сопровождение по выставке «Именем Родины». Она продемонстрирует героический подвиг русского народа во время Великой Отечественной войны.

Вход свободный, необходима предварительная запись. Начало мероприятия — 19:00. 6+.

Еще одна выставка — «Искусство объединяет». Мероприятие представляет собой картинную галерею. Гостям выставки представят видение первого города Сибири глазами современных художников: как городских, так и природных пейзажей. Организаторы сообщают, что планируется общение с авторами работ.

Вход свободный, необходима предварительная запись. Начало мероприятия — 18:30. 0+.

Мастер-классы

Также для тюменцев подготовлено несколько мастер-классов. Среди них «Тиснение фольги». Участникам будет предложено создать «Голубя мира» из фольги путем продавливания металла простыми инструментами.

Мероприятия начнется в 18:00. Вход свободный. Музейно-ремесленный «Цех», 12+.

Вместе с тем на площадке «Ночи музеев» организуют игротеку. Детский центр «МузейДетям» совместно с юными тюменцами и их родителями проведут партии в популярные настольные игры.

Вход свободный, необходима предварительная запись. Начало мероприятия — 22:00, 6+.

Махровый ковер — один из символов Тюменской области
Махровый ковер — один из символов Тюменской области
Фото:

Все присутствующие смогут принять участие в создании народного арт-объекта «Калейдоскоп традиций». Его разработали по мотивам тюменского махрового ковра.

Вход свободный. Музейно-ремесленный «Цех», начало — 18:00. 12+.

Официальное завершение акции

Акцию «Ночь музеев» планируют официально завершить в 23:50. Финальным аккордом мероприятия станет вокальный номер. Вход свободный, 0+.

Музей «Городская Дума»

Этот музей также включен в программу Всероссийской акции. Он предлагает тюменцам посетить выставку «Масштаб Победы». На ней будут представлены диорамы бронеавтомобилей, танков и пушек времен Великой Отечественной войны. Также здесь будут выставлены модели техники, производимые в Тюмени в 1940-х годах, включая и торпедные катера.

Вход свободный. Время начала — 21:30. 0+.

Посетителей ожидает выставка «Имена и судьбы». На ней участники поисковых движений Тюменской области представят находки с мест сражений Великой Отечественной войны.

Вход свободный. Время начала — 18:00. 0+.

Экскурсия пройдет в том числе у вечного огня
Экскурсия пройдет в том числе у вечного огня
Фото:

Часть мероприятий пройдет вне стен музея. Среди них и пешеходная экскурсия «Была Война. Была Победа». Она состоится вблизи барельефа «Тюмень — Победителям». Экскурсоводы расскажут историю важнейших событий Великой Отечественной войны.

Вход свободный, необходима предварительная запись. Начало — 22:00. 6+.

Музей «Дом Машарова»

Этот музей также не оставит тюменцев без праздничных мероприятий. Среди них — постановка «Про хорошего работника Ивана». Театр «Куклы Кузиных» представит кукольный спектакль, посвященный народному персонажу Ивану. Зрители узнают о его подвигах и о том, как героизм может проявляться в труде, заботе о близких и совершении добрых дел в повседневной жизни.

Вход свободный, требуется предварительная регистрация. Начало в 20:00. 12+.

Это звание Тюмень получила в 2021 году
Это звание Тюмень получила в 2021 году
Фото:

Для тюменцев будет доступа лекция «Город трудовой доблести: заводы Тюмени в годы Великой Отечественной войны». Она посвящена присвоенному областной столице званию «Город трудовой доблести». Во время занятия слушатели познакомятся с историей промышленных предприятий города в годы войны и узнают, какую продукцию тюменские заводы производили для фронта. Лектор — доктор исторических наук Александр Павлович Ярков.

Вход свободный, требуется предварительная регистрация. Начало в 22:00. 6+.

Музей «Усадьба Колокольниковых»

Для жителей и гостей города во время «Ночи музеев» будет организована интерактивная площадка с историческим уклоном в том числе и в доме знаменитого тюменского купца Колокольникова. Например, тюменцы смогут посетить экскурсию «Герои дома». Ее гости познакомятся с историей четырех выдающихся личностей, связанных с домом, в котором сегодня расположен Музей «Усадьба Колокольниковых», и внесших значительный вклад в развитие Тюмени и страны. Среди них: 

  • И.В. Иконников, предоставивший средства для содержания армии и строительства казарм;
  • Цесаревич Александр Николаевич, при котором были реализованы важнейшие государственные реформы;
  • И.П. Колокольников, содействовавший развитию системы образования в Тюмени;
  • В.К. Блюхер, одержавший ряд побед в годы Первой мировой и Гражданской войн.

Вход свободный по предварительной регистрации. Начало в 22:00. 12+.

Никто не сможет рассказать об известном человеке лучше, чего его дети. Так, Потомки купеческого рода Колокольниковых — Надежда Ивановна и Евгений Ледовские — поведают о жизни Виктора Ивановича Колокольникова, его воинских заслугах в Русско-японской войне 1904–1905 годов, ранении и дальнейшей судьбе в Китае.

Вход свободный, начало — 19:00. 18+.

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В Тюмени 17 мая состоится традиционная акция «Ночь музеев». Жителей областной столицы и гостей города будет ждать насыщенная программа, включающая мастер-классы, выставки и лекции. Что смогут посетить тюменцы на грядущем мероприятие — в афише агентства URA.RU. Музейный комплекс имени Словцова Предварять все мероприятия этой ночи будет официальное открытие Всероссийской акции. Посетителям представят основную тему всех выставок и мастер-классов: «Герои». Ее объявит на большом экране «виртуальны ведущий», он же проведет отчет до официального старта «Ночи музеев». Мероприятие состоится в 18:15 на первом этаже комплекса (Советская, 63). Вход свободный. 0+. Выставки Тюменцев ожидают несколько экскурсий. Среди них сопровождение по выставке «Именем Родины». Она продемонстрирует героический подвиг русского народа во время Великой Отечественной войны. Вход свободный, необходима предварительная запись. Начало мероприятия — 19:00. 6+. Еще одна выставка — «Искусство объединяет». Мероприятие представляет собой картинную галерею. Гостям выставки представят видение первого города Сибири глазами современных художников: как городских, так и природных пейзажей. Организаторы сообщают, что планируется общение с авторами работ. Вход свободный, необходима предварительная запись. Начало мероприятия — 18:30. 0+. Мастер-классы Также для тюменцев подготовлено несколько мастер-классов. Среди них «Тиснение фольги». Участникам будет предложено создать «Голубя мира» из фольги путем продавливания металла простыми инструментами. Мероприятия начнется в 18:00. Вход свободный. Музейно-ремесленный «Цех», 12+. Вместе с тем на площадке «Ночи музеев» организуют игротеку. Детский центр «МузейДетям» совместно с юными тюменцами и их родителями проведут партии в популярные настольные игры. Вход свободный, необходима предварительная запись. Начало мероприятия — 22:00, 6+. Все присутствующие смогут принять участие в создании народного арт-объекта «Калейдоскоп традиций». Его разработали по мотивам тюменского махрового ковра. Вход свободный. Музейно-ремесленный «Цех», начало — 18:00. 12+. Официальное завершение акции Акцию «Ночь музеев» планируют официально завершить в 23:50. Финальным аккордом мероприятия станет вокальный номер. Вход свободный, 0+. Музей «Городская Дума» Этот музей также включен в программу Всероссийской акции. Он предлагает тюменцам посетить выставку «Масштаб Победы». На ней будут представлены диорамы бронеавтомобилей, танков и пушек времен Великой Отечественной войны. Также здесь будут выставлены модели техники, производимые в Тюмени в 1940-х годах, включая и торпедные катера. Вход свободный. Время начала — 21:30. 0+. Посетителей ожидает выставка «Имена и судьбы». На ней участники поисковых движений Тюменской области представят находки с мест сражений Великой Отечественной войны. Вход свободный. Время начала — 18:00. 0+. Часть мероприятий пройдет вне стен музея. Среди них и пешеходная экскурсия «Была Война. Была Победа». Она состоится вблизи барельефа «Тюмень — Победителям». Экскурсоводы расскажут историю важнейших событий Великой Отечественной войны. Вход свободный, необходима предварительная запись. Начало — 22:00. 6+. Музей «Дом Машарова» Этот музей также не оставит тюменцев без праздничных мероприятий. Среди них — постановка «Про хорошего работника Ивана». Театр «Куклы Кузиных» представит кукольный спектакль, посвященный народному персонажу Ивану. Зрители узнают о его подвигах и о том, как героизм может проявляться в труде, заботе о близких и совершении добрых дел в повседневной жизни. Вход свободный, требуется предварительная регистрация. Начало в 20:00. 12+. Для тюменцев будет доступа лекция «Город трудовой доблести: заводы Тюмени в годы Великой Отечественной войны». Она посвящена присвоенному областной столице званию «Город трудовой доблести». Во время занятия слушатели познакомятся с историей промышленных предприятий города в годы войны и узнают, какую продукцию тюменские заводы производили для фронта. Лектор — доктор исторических наук Александр Павлович Ярков. Вход свободный, требуется предварительная регистрация. Начало в 22:00. 6+. Музей «Усадьба Колокольниковых» Для жителей и гостей города во время «Ночи музеев» будет организована интерактивная площадка с историческим уклоном в том числе и в доме знаменитого тюменского купца Колокольникова. Например, тюменцы смогут посетить экскурсию «Герои дома». Ее гости познакомятся с историей четырех выдающихся личностей, связанных с домом, в котором сегодня расположен Музей «Усадьба Колокольниковых», и внесших значительный вклад в развитие Тюмени и страны. Среди них:  Вход свободный по предварительной регистрации. Начало в 22:00. 12+. Никто не сможет рассказать об известном человеке лучше, чего его дети. Так, Потомки купеческого рода Колокольниковых — Надежда Ивановна и Евгений Ледовские — поведают о жизни Виктора Ивановича Колокольникова, его воинских заслугах в Русско-японской войне 1904–1905 годов, ранении и дальнейшей судьбе в Китае. Вход свободный, начало — 19:00. 18+.
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