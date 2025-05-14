В Кремле отреагировали на решение Трампа снять с Сирии санкции

В Кремле поддержали решение американского президента Дональда Трампа снять санкции с Сирии. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия также выстраивает отношения с Сирией таким образом, чтобы в стране наступил долгожданный мир.
«Вы знаете, что мы тоже выстраиваем с ними отношения. Тоже самое делают и американцы. Это вполне объяснимо», — рассказал Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил также, что РФ выстраивает отношения таким образом, чтобы сирийский народ получил заслуженный мир и чтобы Сирия оставалась единым государством.
Во время своего визита на Ближний Восток Трамп сообщил о намерении отменить санкции, наложенные на Сирию. В ходе церемонии открытия саммита «США — Персидский залив», прошедшей в Эр-Рияде 14 мая, Трамп подтвердил свои слова, заявив, что собирается полностью снять санкции с Сирии, что, по его мнению, «обеспечит стране новый старт».
В тот же день в Эр-Рияде прошли переговоры между сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа и Дональдом Трампом при участии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда. К обсуждению также по телефону присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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