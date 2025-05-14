Блогер Гасанов объявлен в федеральный розыск

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД РФ.
«Гусейн Гасанов … 05.04.1996 … Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке базы розыска. Гасанову грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф в 1 млн рублей.
Летом 2024 года Федеральная налоговая служба (ФНС) подала на блогера в суд за неуплату налогов. Его счета заморозили. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Гасанов находится в бегах, а его компании закрыты за долги.
ФНС требовала взыскать имущество Гасанова примерной стоимостью 112 миллионов рублей, в частности, недвижимость площадью 123,8 квадратного метра по цене 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe и Rolls-Royce Cullinan стоимостью 7 и 35 миллионов рублей соответственно. В сентябре истец отказался от иска, и дело было прекращено. Сообщалось, что блогер погасил долг в размере более 300 миллионов рублей перед налоговой.
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