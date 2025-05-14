Крупная сеть косметики и парфюмерии раскрыла, когда откроет магазин в Сургуте

Новый магазин косметики и парфюмерии откроется в Сургуте в конце мая
© Служба новостей «URA.RU»
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«Золотое яблоко» начнет работу в Сургуте в конце мая
«Золотое яблоко» начнет работу в Сургуте в конце мая Фото:

Магазин парфюмерии и косметики «Золотое яблоко» планирует открыться в одном из торговых центров Сургута (ХМАО) в конце мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«В техническом режиме магазин заработает в 20-х числах мая. Торговая площадь магазина занимает более 1 160 метров квадратных», — следует из сообщения.

Строительные работы в магазине уже завершены. Сейчас помещение декорируют, а полки заполняют продукцией. «В магазине будет много пространства и света, в отделке используется бетон, металл и дерево. Также предусмотрена мягкая зона, где гости смогут отдохнуть», — добавили в пресс-службе.

Магазин станет четвертым в Уральском федеральном округе. А в ХМАО — первой точкой.

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Магазин парфюмерии и косметики «Золотое яблоко» планирует открыться в одном из торговых центров Сургута (ХМАО) в конце мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «В техническом режиме магазин заработает в 20-х числах мая. Торговая площадь магазина занимает более 1 160 метров квадратных», — следует из сообщения. Строительные работы в магазине уже завершены. Сейчас помещение декорируют, а полки заполняют продукцией. «В магазине будет много пространства и света, в отделке используется бетон, металл и дерево. Также предусмотрена мягкая зона, где гости смогут отдохнуть», — добавили в пресс-службе. Магазин станет четвертым в Уральском федеральном округе. А в ХМАО — первой точкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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