Крупная сеть косметики и парфюмерии раскрыла, когда откроет магазин в Сургуте

Магазин парфюмерии и косметики «Золотое яблоко» планирует открыться в одном из торговых центров Сургута (ХМАО) в конце мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«В техническом режиме магазин заработает в 20-х числах мая. Торговая площадь магазина занимает более 1 160 метров квадратных», — следует из сообщения.
Строительные работы в магазине уже завершены. Сейчас помещение декорируют, а полки заполняют продукцией. «В магазине будет много пространства и света, в отделке используется бетон, металл и дерево. Также предусмотрена мягкая зона, где гости смогут отдохнуть», — добавили в пресс-службе.
Магазин станет четвертым в Уральском федеральном округе. А в ХМАО — первой точкой.
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