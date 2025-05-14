«Ночь музеев» в ХМАО посвятят защитникам Отечества. Афиша

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Экспозиции преимущественно посвятят защитникам Отечества
Экспозиции преимущественно посвятят защитникам Отечества Фото:

Жителей ХМАО 17 мая ждет «Ночь музеев», большинство площадок будут работать с 19:00 до 23:00 часов. Экспозиции преимущественно посвятят защитникам Отечества. Редакция URA.RU подготовила афишу.

Ханты-Мансийск

Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева подготовила программу с пятью разными площадками: «Маленькие герои большой войны», «Художники Арктики», «Мастерская художника ХХ века», «Обозревающий Землю». «Главным местом притяжения станет тематическая площадка „#ПОБЕДА80“, где будут проходить кураторские экскурсии по выставке „Геннадий Райшев. Память войны“, творческий мастер-класс „Письмо Герою“ и историческая интеллектуальная игра „Великая Победа“», — рассказали URA.RU сотрудники галереи.

Стоимость: 125–200 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Музей природы и человека предлагает жителям Ханты-Мансийска посетить викторину, музыкальный концерт, выставку о судьбах учителей-фронтовиков и школьников, защищавших Родину. Узнать о югорских героях времен Великой Отечественной войны на тематических площадках. Врачи и волонтеры гумкорпуса также расскажут гостям о своей работе. А на улице около музея выставят пожарную технику и машины МЧС.

Стоимость: 100–200 рублей. Оплата по Пушкинской карте недоступна.

Музей геологии, нефти и газа зовет югорчан окунуться в мир сказок и познакомиться с персонажами русских писателей. Познакомиться с работой геологов в 1940-е годы с помощью писем и других предметов коллекции музея, узнать о героях в научной сфере и самим принять участие в экспериментах. А самые юные посетители смогут изготовить маску персонажей советских мультфильмов.

Стоимость: 100–300 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте. Вход бесплатный для многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и Российской Федерации, военнослужащих, инвалидов боевых действий, детей-сирот с опекунами.

Сургут

Сургутский краеведческий музей подготовил интерактивные экскурсии, мастер-классы, викторины, выступления творческих коллективов на патриотическую тематику. В «Ночь музеев» состоится презентация нескольких новых выставок. Для гостей готовы устроить и эксклюзивные экскурсии в фондохранилище музея.

Стоимость: 170–250 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Сургутский художественный музей проведет «Ночь музеев» 16 мая с 18.00 до 22:00 часов. Музыкальный бэнд Сургутского драмтеатра исполнит песни военных лет вместе с Аленой Поль. Гости также увидят шоу-балет и смогут принять участие в мастер-классах.

Стоимость: 170–250 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Нижневартовск

Нижневартовский краеведческий музей предлагает югорчанам сыграть в музыкальное лото «Песни Победы», обучиться кофейной живописи и посетить интерактивную площадку, посвященную героям Арктики. В завершение гостей ждет вечерняя экскурсия при свечах. Вход свободный.

В акции «Ночь искусств» примут участия и других города ХМАО: Пыть-Ях, Нягань, Покачи, Мегион, Когалым, Радужный. С расписанием мероприятий в этих населенных пунктах можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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Жителей ХМАО 17 мая ждет «Ночь музеев», большинство площадок будут работать с 19:00 до 23:00 часов. Экспозиции преимущественно посвятят защитникам Отечества. Редакция URA.RU подготовила афишу. Ханты-Мансийск Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева подготовила программу с пятью разными площадками: «Маленькие герои большой войны», «Художники Арктики», «Мастерская художника ХХ века», «Обозревающий Землю». «Главным местом притяжения станет тематическая площадка „#ПОБЕДА80“, где будут проходить кураторские экскурсии по выставке „Геннадий Райшев. Память войны“, творческий мастер-класс „Письмо Герою“ и историческая интеллектуальная игра „Великая Победа“», — рассказали URA.RU сотрудники галереи. Стоимость: 125–200 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте. Музей природы и человека предлагает жителям Ханты-Мансийска посетить викторину, музыкальный концерт, выставку о судьбах учителей-фронтовиков и школьников, защищавших Родину. Узнать о югорских героях времен Великой Отечественной войны на тематических площадках. Врачи и волонтеры гумкорпуса также расскажут гостям о своей работе. А на улице около музея выставят пожарную технику и машины МЧС. Стоимость: 100–200 рублей. Оплата по Пушкинской карте недоступна. Музей геологии, нефти и газа зовет югорчан окунуться в мир сказок и познакомиться с персонажами русских писателей. Познакомиться с работой геологов в 1940-е годы с помощью писем и других предметов коллекции музея, узнать о героях в научной сфере и самим принять участие в экспериментах. А самые юные посетители смогут изготовить маску персонажей советских мультфильмов. Стоимость: 100–300 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте. Вход бесплатный для многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и Российской Федерации, военнослужащих, инвалидов боевых действий, детей-сирот с опекунами. Сургут Сургутский краеведческий музей подготовил интерактивные экскурсии, мастер-классы, викторины, выступления творческих коллективов на патриотическую тематику. В «Ночь музеев» состоится презентация нескольких новых выставок. Для гостей готовы устроить и эксклюзивные экскурсии в фондохранилище музея. Стоимость: 170–250 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте. Сургутский художественный музей проведет «Ночь музеев» 16 мая с 18.00 до 22:00 часов. Музыкальный бэнд Сургутского драмтеатра исполнит песни военных лет вместе с Аленой Поль. Гости также увидят шоу-балет и смогут принять участие в мастер-классах. Стоимость: 170–250 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте. Нижневартовск Нижневартовский краеведческий музей предлагает югорчанам сыграть в музыкальное лото «Песни Победы», обучиться кофейной живописи и посетить интерактивную площадку, посвященную героям Арктики. В завершение гостей ждет вечерняя экскурсия при свечах. Вход свободный. В акции «Ночь искусств» примут участия и других города ХМАО: Пыть-Ях, Нягань, Покачи, Мегион, Когалым, Радужный. С расписанием мероприятий в этих населенных пунктах можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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