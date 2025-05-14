Жителей ХМАО 17 мая ждет «Ночь музеев», большинство площадок будут работать с 19:00 до 23:00 часов. Экспозиции преимущественно посвятят защитникам Отечества. Редакция URA.RU подготовила афишу.
Ханты-Мансийск
Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева подготовила программу с пятью разными площадками: «Маленькие герои большой войны», «Художники Арктики», «Мастерская художника ХХ века», «Обозревающий Землю». «Главным местом притяжения станет тематическая площадка „#ПОБЕДА80“, где будут проходить кураторские экскурсии по выставке „Геннадий Райшев. Память войны“, творческий мастер-класс „Письмо Герою“ и историческая интеллектуальная игра „Великая Победа“», — рассказали URA.RU сотрудники галереи.
Стоимость: 125–200 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Музей природы и человека предлагает жителям Ханты-Мансийска посетить викторину, музыкальный концерт, выставку о судьбах учителей-фронтовиков и школьников, защищавших Родину. Узнать о югорских героях времен Великой Отечественной войны на тематических площадках. Врачи и волонтеры гумкорпуса также расскажут гостям о своей работе. А на улице около музея выставят пожарную технику и машины МЧС.
Стоимость: 100–200 рублей. Оплата по Пушкинской карте недоступна.
Музей геологии, нефти и газа зовет югорчан окунуться в мир сказок и познакомиться с персонажами русских писателей. Познакомиться с работой геологов в 1940-е годы с помощью писем и других предметов коллекции музея, узнать о героях в научной сфере и самим принять участие в экспериментах. А самые юные посетители смогут изготовить маску персонажей советских мультфильмов.
Стоимость: 100–300 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте. Вход бесплатный для многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и Российской Федерации, военнослужащих, инвалидов боевых действий, детей-сирот с опекунами.
Сургут
Сургутский краеведческий музей подготовил интерактивные экскурсии, мастер-классы, викторины, выступления творческих коллективов на патриотическую тематику. В «Ночь музеев» состоится презентация нескольких новых выставок. Для гостей готовы устроить и эксклюзивные экскурсии в фондохранилище музея.
Стоимость: 170–250 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Сургутский художественный музей проведет «Ночь музеев» 16 мая с 18.00 до 22:00 часов. Музыкальный бэнд Сургутского драмтеатра исполнит песни военных лет вместе с Аленой Поль. Гости также увидят шоу-балет и смогут принять участие в мастер-классах.
Стоимость: 170–250 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Нижневартовск
Нижневартовский краеведческий музей предлагает югорчанам сыграть в музыкальное лото «Песни Победы», обучиться кофейной живописи и посетить интерактивную площадку, посвященную героям Арктики. В завершение гостей ждет вечерняя экскурсия при свечах. Вход свободный.
В акции «Ночь искусств» примут участия и других города ХМАО: Пыть-Ях, Нягань, Покачи, Мегион, Когалым, Радужный. С расписанием мероприятий в этих населенных пунктах можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
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