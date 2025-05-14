Блогеру Гасанову избрали меру пресечения

В Москве суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера-миллионника Гусейна Гасанова. В результате незаконных действий автор популярных роликов не исчислил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры Москвы.
«С учетом позиции прокуратуры Южного административного округа в отношении блогера Гусейна Гасанова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему заочно предъявлено обвинение по статье УК РФ за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», — уточнили в ведомстве.
Также в прокуратуре подчеркнули, что Гасанов не исчислил налоги, подлежащие уплате в федеральный бюджет, в сумме более 170 млн рублей. При этом осуществлял предпринимательскую деятельность в области продажи и размещению рекламы в соцсетях. Деньги он получал наличными либо банковскими переводами. C целью их легализации, Гасанов осуществил ряд финансовых операций, включая снятие и переводы на счета различных физических лиц. Общий объем этих транзакций превысил 20 миллионов рублей.
Как сообщала URA.RU ранее, Гасанов был объявлен в федеральный розыск. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф в один млн рублей.
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