Блогер-миллионник Гусейн Гасанов, объявленный в федеральный розыск и заочно арестованный, прокомментировал ситуацию. На своей странице в соцсети он заявил, что отрицает вину.
«Да, звучит гроко „заочный арест“, но на самом деле не все так драматично. Все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году. Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией», — написал Гасанов в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Блогер также выразил благодарность подписчикам за поддержку. По его словам, ему очень важно знать, что фанаты остаются рядом в этот непростой для него период.
Как сообщала URA.RU ранее, Гасанов был объявлен в федеральный розыск. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф в 1 млн рублей.
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