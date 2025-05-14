Гасанов прокомментировал свой заочный арест. Скрин

Блогер Гасанов: все не так драматично, разберемся
© Служба новостей «URA.RU»
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Гасанов поблагодарил подписчиков за внимание
Гасанов поблагодарил подписчиков за внимание Фото:

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов, объявленный в федеральный розыск и заочно арестованный, прокомментировал ситуацию. На своей странице в соцсети он заявил, что отрицает вину.

«Да, звучит гроко „заочный арест“, но на самом деле не все так драматично. Все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году. Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией», — написал Гасанов в  Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Блогер также выразил благодарность подписчикам за поддержку. По его словам, ему очень важно знать, что фанаты остаются рядом в этот непростой для него период.

Как сообщала URA.RU ранее, Гасанов был объявлен в федеральный розыск. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф в 1 млн рублей.

Гасанов написал о происходящем в своих соцсетях
Гасанов написал о происходящем в своих соцсетях
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Блогер-миллионник Гусейн Гасанов, объявленный в федеральный розыск и заочно арестованный, прокомментировал ситуацию. На своей странице в соцсети он заявил, что отрицает вину. «Да, звучит гроко „заочный арест“, но на самом деле не все так драматично. Все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году. Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией», — написал Гасанов в  Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Блогер также выразил благодарность подписчикам за поддержку. По его словам, ему очень важно знать, что фанаты остаются рядом в этот непростой для него период. Как сообщала URA.RU ранее, Гасанов был объявлен в федеральный розыск. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф в 1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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