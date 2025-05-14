14 мая 2025

В Москве задержан топ-менеджер издательства «Эксмо» по делу об экстремизме

ТАСС: директор «Эксмо» Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор крупного издательства задержан по делу об экстремизме
Директор крупного издательства задержан по делу об экстремизме Фото:

В Москве задержан директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек по подозрению в причастности к уголовному делу об экстремизме. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на силовиков. По данным источника, дело связано с распространением запрещенной информации.

«Директор по дистрибуции издательства 'Эксмо' и еще около 10 человек задержаны в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Уголовное дело об экстремизме связано с пропагандой ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) в книгах другого издательства», — сообщил источник ТАСС.

По данным самого издательства, дело было возбуждено из-за «книг издательства Popcorn Books». Сейчас юристы ЭКСМО пытаются получить дополнительную информацию, пишет РБК. 

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обращения о нарушении прав несовершеннолетних после обнаружения подобных книг в магазинах Челябинска. Тогда общественники требовали изъять из продажи издания с недопустимой для детей информацией и привлечь к ответственности их авторов и распространителей.

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В Москве задержан директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек по подозрению в причастности к уголовному делу об экстремизме. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на силовиков. По данным источника, дело связано с распространением запрещенной информации. «Директор по дистрибуции издательства 'Эксмо' и еще около 10 человек задержаны в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Уголовное дело об экстремизме связано с пропагандой ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) в книгах другого издательства», — сообщил источник ТАСС. По данным самого издательства, дело было возбуждено из-за «книг издательства Popcorn Books». Сейчас юристы ЭКСМО пытаются получить дополнительную информацию, пишет РБК.  Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обращения о нарушении прав несовершеннолетних после обнаружения подобных книг в магазинах Челябинска. Тогда общественники требовали изъять из продажи издания с недопустимой для детей информацией и привлечь к ответственности их авторов и распространителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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