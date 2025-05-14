В Москве задержан топ-менеджер издательства «Эксмо» по делу об экстремизме

В Москве задержан директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек по подозрению в причастности к уголовному делу об экстремизме. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на силовиков. По данным источника, дело связано с распространением запрещенной информации.
«Директор по дистрибуции издательства 'Эксмо' и еще около 10 человек задержаны в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Уголовное дело об экстремизме связано с пропагандой ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) в книгах другого издательства», — сообщил источник ТАСС.
По данным самого издательства, дело было возбуждено из-за «книг издательства Popcorn Books». Сейчас юристы ЭКСМО пытаются получить дополнительную информацию, пишет РБК.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обращения о нарушении прав несовершеннолетних после обнаружения подобных книг в магазинах Челябинска. Тогда общественники требовали изъять из продажи издания с недопустимой для детей информацией и привлечь к ответственности их авторов и распространителей.
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