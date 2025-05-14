14 мая 2025

Минфин США начал подготовку к снятию санкций против Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минфин США запустил подготовку к снятию санкций с Сирии
Минфин США запустил подготовку к снятию санкций с Сирии Фото:

Минфин США начал подготовку к ослаблению санкций против Сирии. Об этом сообщил глава американского финансового ведомства Скотт Бессент.

«Министерство работает для ослабления санкций, чтобы Сирия стабилизировалась и продвинулась в сторону мира», — написал Бессент в соцсети Х. Решение о снятии ограничительных мер было озвучено американским президентом Дональдом Трампом во время его визита в Эр-Рияд после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

США ввели санкции против Сирии еще в 1979 году. Решение об их ослаблении было озвучено Трампом только сейчас. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минфин США начал подготовку к ослаблению санкций против Сирии. Об этом сообщил глава американского финансового ведомства Скотт Бессент. «Министерство работает для ослабления санкций, чтобы Сирия стабилизировалась и продвинулась в сторону мира», — написал Бессент в соцсети Х. Решение о снятии ограничительных мер было озвучено американским президентом Дональдом Трампом во время его визита в Эр-Рияд после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. США ввели санкции против Сирии еще в 1979 году. Решение об их ослаблении было озвучено Трампом только сейчас. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...