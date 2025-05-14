Большинство пермяков ценят профессиональное признание на работе

Почти 80% работающих пермяков считают профессиональное признание важным фактором на работе. Такие данные приводит пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob, исследование которой имеется в распоряжении URA.RU.
«80% работающих жителей Перми считают важным признание своих профессиональных качеств. При этом 62% опрошенных ждут одобрения как от руководства, так и от коллег, 13% ориентированы исключительно на оценку начальства, а 5% — только на мнение сослуживцев», — говорится в исследовании.
Респонденты, для которых важно признание и руководителей, и коллег, объясняют это стремлением к уважению в коллективе. Те, кто ценит исключительно оценку начальства, связывают это с карьерными перспективами и материальным вознаграждением.
Некоторые скептически относятся к мнению коллег, отмечая, что конкуренция или личные отношения могут искажать объективность оценки. Меньше всего тех, кому важно лишь признание сослуживцев, — как правило, это узкие специалисты в редких профессиональных областях.
Женщины чаще мужчин демонстрируют потребность в профессиональном признании, причем в основном ждут одобрения от всего коллектива. Среди возрастных групп наиболее ориентированы на внешнюю оценку молодые специалисты до 35 лет (83%) и работники старше 45 лет (84%).
Наибольшая потребность в признании наблюдается у пермяков с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (85%), причем они чаще ожидают одобрения и от коллег, и от руководства. Те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей, в основном ориентированы на оценку непосредственного начальства.
10% опрошенных заявили, что не зависят от внешней оценки. По их мнению, важнее всего собственное понимание профессиональной ценности и реальная польза от работы.
Ранее аналитики SuperJob отмечали, что Пермь входит в число городов, где жители чаще испытывают негатив к начальству — 9% опрошенных признались в неприязни к руководителям. При этом, согласно тому же исследованию, уважение к начальству выражает каждый второй работающий, а среди молодежи до 35 лет этот показатель выше, чем у старших возрастных групп.
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