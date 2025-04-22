22 апреля 2025

По уровню ненависти к начальству Пермь обогнали лишь три города

Пермь попала в топ городов России, где жители недолюбливают начальство
© Служба новостей «URA.RU»
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Опрошены были 1600 респондентов старше 18 лет
Опрошены были 1600 респондентов старше 18 лет Фото:

Пермь замкнула топ-4 крупных российских городов, в которых население чаще недолюбливает начальство. К такому выводу пришли аналитики платформы SuperJob.

«Ненавидят руководство чуть чаще в Воронеже, Омске, Санкт-Петербурге (по 10%) и Перми (9%). Любят — в Краснодаре (3%), Уфе и Красноярске (по 2%)», — исследование было подготовлено по заказу РИА Новости.

Опрос показал, что каждый второй работающий гражданин (52%) испытывает уважение к своему прямому руководителю. Среди молодежи до 35 лет такое чувство встречается чаще. Реже — у людей постарше.

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Пермь замкнула топ-4 крупных российских городов, в которых население чаще недолюбливает начальство. К такому выводу пришли аналитики платформы SuperJob. «Ненавидят руководство чуть чаще в Воронеже, Омске, Санкт-Петербурге (по 10%) и Перми (9%). Любят — в Краснодаре (3%), Уфе и Красноярске (по 2%)», — исследование было подготовлено по заказу РИА Новости. Опрос показал, что каждый второй работающий гражданин (52%) испытывает уважение к своему прямому руководителю. Среди молодежи до 35 лет такое чувство встречается чаще. Реже — у людей постарше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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