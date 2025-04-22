По уровню ненависти к начальству Пермь обогнали лишь три города

Опрошены были 1600 респондентов старше 18 лет
Пермь замкнула топ-4 крупных российских городов, в которых население чаще недолюбливает начальство. К такому выводу пришли аналитики платформы SuperJob.
«Ненавидят руководство чуть чаще в Воронеже, Омске, Санкт-Петербурге (по 10%) и Перми (9%). Любят — в Краснодаре (3%), Уфе и Красноярске (по 2%)», — исследование было подготовлено по заказу РИА Новости.
Опрос показал, что каждый второй работающий гражданин (52%) испытывает уважение к своему прямому руководителю. Среди молодежи до 35 лет такое чувство встречается чаще. Реже — у людей постарше.
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