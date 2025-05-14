Трамп отказался ехать в Турцию на переговоры РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп не прилетит в Стамбул для участия в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Я раздумывал над тем, чтобы прилететь туда. Не знаю, у меня будет несколько встреч, но я думал над возможностью прилететь туда, если буду считать, что что-то произойдет», — ранее говорил Трамп. Он также отмечал, что прибыл бы на переговоры, «если бы посчитал это полезным». По словам президента США, встреча 15 мая может принести «хорошие результаты».
Ранее в администрации Трампа допускали возможность его визита в Стамбул при условии присутствия на переговорах президента России Владимира Путина, однако президент США выбрал поездку по странам Персидского залива. Соединенные Штаты будут представлены на встрече спецпосланниками, а сам Трамп ранее подчеркивал важность переговоров между Россией и Украиной для мирного урегулирования конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.