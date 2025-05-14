14 мая 2025

Трамп отказался ехать в Турцию на переговоры РФ и Украины

Reuters: Трамп отказался ехать в Турцию на переговоры РФ и Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп не прилетит в Стамбул на переговоры РФ и Украины
Трамп не прилетит в Стамбул на переговоры РФ и Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп не прилетит в Стамбул для участия в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я раздумывал над тем, чтобы прилететь туда. Не знаю, у меня будет несколько встреч, но я думал над возможностью прилететь туда, если буду считать, что что-то произойдет», — ранее говорил Трамп. Он также отмечал, что прибыл бы на переговоры, «если бы посчитал это полезным». По словам президента США, встреча 15 мая может принести «хорошие результаты».

Ранее в администрации Трампа допускали возможность его визита в Стамбул при условии присутствия на переговорах президента России Владимира Путина, однако президент США выбрал поездку по странам Персидского залива. Соединенные Штаты будут представлены на встрече спецпосланниками, а сам Трамп ранее подчеркивал важность переговоров между Россией и Украиной для мирного урегулирования конфликта.

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Президент США Дональд Трамп не прилетит в Стамбул для участия в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters. «Я раздумывал над тем, чтобы прилететь туда. Не знаю, у меня будет несколько встреч, но я думал над возможностью прилететь туда, если буду считать, что что-то произойдет», — ранее говорил Трамп. Он также отмечал, что прибыл бы на переговоры, «если бы посчитал это полезным». По словам президента США, встреча 15 мая может принести «хорошие результаты». Ранее в администрации Трампа допускали возможность его визита в Стамбул при условии присутствия на переговорах президента России Владимира Путина, однако президент США выбрал поездку по странам Персидского залива. Соединенные Штаты будут представлены на встрече спецпосланниками, а сам Трамп ранее подчеркивал важность переговоров между Россией и Украиной для мирного урегулирования конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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