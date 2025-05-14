Пермский край вошел в ТОП-7 регионов по зарплатам риелторов

Пермский край занял седьмое место среди российских регионов по уровню зарплатных предложений для риелторов. За I квартал 2025 года средний доход специалистов по недвижимости в регионе составил 127 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Работа».
«По итогам первого квартала 2025 года Пермский край оказался на 7 месте в России по зарплатам риелторов. В среднем им предлагают 127 тысяч рублей в месяц — это на 31% больше, чем годом ранее», — говорится в исследовании.
Лидерами по зарплатным предложениями стали Москва (166 тысяч рублей), Санкт-Петербург (164 тысяч рублей) и Краснодарский край (159 тысяч рублей). В пятерку также вошли Татарстан (152 тысячи рублей) и Ростовская область (149 тысяч рублей).
В целом по России зарплаты риелторов выросли на 7%, достигнув 128 тысяч рублей в месяц. Наибольший спрос на специалистов зафиксирован в Тульской, Амурской и Калининградской областях.
Отмечается, что рост зарплат связан с увеличением спроса на услуги риелторов — до 80% сделок сейчас совершается при участии агентов. Пермь демонстрирует значительный рост год к году предложений новостроек — +46%. По этому показателю город уступает только Казани (+120%) и Ростову-на-Дону (+58%).
По стране в среднем рост составил 39%. На вторичном рынке заметный прирост (+6%) отмечен лишь в Нижнем Новгороде.
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