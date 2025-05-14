14 мая 2025

В Шадринске отремонтируют единственный спорткомплекс с бассейном

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортивный объект обновят в городе
Спортивный объект обновят в городе Фото:

Власти Шадринска (Курганская область) ищут подрядчика, который займется ремонтом легендарного спорткомплекса «Олимп». Об этом говорится в документации тендера. В здании находится единственный в городе бассейн на 25 метров.

«Капитальный ремонт спорткомплекса „Олимп“ в Шадринске на улице Михайловской. Начальная цена контракта 20 миллионов рублей», — указано в документации на сайте госзакупок.

Первый этап работ планируется завершить до конца октября. Подрядчик должен будет обновить фасад, спортзал с трибунами, раздевалки и фойе, отмечается в техдокументации.

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Власти Шадринска (Курганская область) ищут подрядчика, который займется ремонтом легендарного спорткомплекса «Олимп». Об этом говорится в документации тендера. В здании находится единственный в городе бассейн на 25 метров. «Капитальный ремонт спорткомплекса „Олимп“ в Шадринске на улице Михайловской. Начальная цена контракта 20 миллионов рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. Первый этап работ планируется завершить до конца октября. Подрядчик должен будет обновить фасад, спортзал с трибунами, раздевалки и фойе, отмечается в техдокументации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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