В Шадринске отремонтируют единственный спорткомплекс с бассейном

Спортивный объект обновят в городе
Власти Шадринска (Курганская область) ищут подрядчика, который займется ремонтом легендарного спорткомплекса «Олимп». Об этом говорится в документации тендера. В здании находится единственный в городе бассейн на 25 метров.
«Капитальный ремонт спорткомплекса „Олимп“ в Шадринске на улице Михайловской. Начальная цена контракта 20 миллионов рублей», — указано в документации на сайте госзакупок.
Первый этап работ планируется завершить до конца октября. Подрядчик должен будет обновить фасад, спортзал с трибунами, раздевалки и фойе, отмечается в техдокументации.
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