Украинские дроны перед взлетом проигрывают «Имперский марш» из «Звездных войн»

Украинские ударные FPV-дроны, захваченные российскими военными на херсонском направлении с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), перед взлетом проигрывали «Имперский марш» из известной американской кинофраншизы «Звездные Войны». Об этом 13 мая сообщили военнослужащие группировки войск «Днепр», участвовавшие в изучении трофейных аппаратов.
«Как говорится, выбор музыкальной темы противником говорит сам за себя», — прокомментировал РИА Новости один из военнослужащих группировки «Днепр», занимавшийся исследованием одного из трофейных дронов. По его словам, мелодия «Имперский марш», являющаяся символом антагонистов — темной стороны и Империи зла — в массовой культуре, была запрограммирована для проигрывания непосредственно перед взлетом беспилотников и при их подготовке к бою.
По данным источника, военнослужащие 18-й общевойсковой армии подавили несколько новых украинских FPV-дронов на передовой у Днепра в Херсонской области. После того, как саперы осмотрели аппараты на наличие мин и других ловушек, беспилотники были переданы инженерам лаборатории БПЛА для детального изучения. В ходе подключения к стандартным источникам питания техника начала воспроизводить узнаваемую мелодию из «Звездных Войн», что вызвало удивление у специалистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.