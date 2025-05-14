Более 600 новых семей образовалось в Перми в апреле

В минувшем месяце в Перми заключено 615 браков и зарегистрировано 852 новорожденных. Городское управление ЗАГС подвело итоги работы за апрель 2025 года.
«За месяц оформлено 3 219 актов гражданского состояния. В краевом центре зарегистрировано 852 рождения, из них 452 мальчика и 400 девочек. Также в течение месяца 615 пар решили узаконить свои отношения и заключили брак», — сообщается на странице управления во «ВКонтакте».
Особое внимание в апреле уделялось юбилейным свадьбам. Специалисты ЗАГСа чествовали 134 супружеские пары, отмечающие круглые даты семейной жизни. Среди них 8 пар праздновали золотую свадьбу (50 лет совместной жизни) и 4 пары — серебряную (25 лет).
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае 267 пар выбрали необычную «зеркальную» дату 25.04.25 для заключения брака. Влюбленные установили рекорд по числу свадеб за один день.
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