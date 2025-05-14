В Тюмени в ДТП пострадали трое детей

В Тюмени за день произошло три ДТП, в которых пострадали один взрослый и трое детей. Среди них 39-летний мужчина, 11-летняя девочка и мальчики 15 и 5 лет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
«Три ДТП с участием детей произошло вчера в Тюмени… В ДТП на улице Авторемонтной, 23 ранения получили 39-летний водитель и 5-летний пассажир «Киа»… 11-летняя школьница сбита вечером автомобилем «Шевроле» на улице Тимофея Чаркова, 93… 15-летний водитель питбайка получил травму ноги на улице Валентины Трофимовой, 6 на парковке», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, 11-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте, в связи с чем водитель ее не заметил, а 15-летний водитель питбайка не имел права управления транспортом и взял ключи отца без спроса. В травмах 39-летнего мужчины и 5-летнего мальчика же, предварительно, виноват водитель «Газели», который не уступил дорогу иномарке, в связи с чем и произошло столкновение. Ребенок при этом находился на заднем пассажирском сиденье в детском кресле.
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