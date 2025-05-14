14 мая 2025

Житель Макеевки проехал три тысячи километров ради операции на сердце в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция на сердце макеевчанина прошла успешно
Операция на сердце макеевчанина прошла успешно Фото:

Жителю Макеевки Геннадию Кирилловичу провели сложную операцию на сердце в окружном кардиоцентре Сургута. Он проехал три тысячи километров чтобы получить лечение, сообщил глава Депздрава ХМАО Роман Паськов.

«На операцию — за три тысячи километров от дома. Жителю Макеевки Геннадию Кирилловичу в окружном Кардиоцентре Сургута провели протезирование аортального клапана и радиочастотную абляцию очага аритмии. Диагноз — врожденный порок сердца: двустворчатый аортальный клапан. С каждым днем боли усиливались, приступы становились опаснее», — написал Паськов в своем telegram-канале.

Ради помощи специалистов из Югры, макеевчанин проехал 15 часов на автобусе до Москвы, а после перенес перелет до Сургута. Операция прошла успешно, сейчас пациент восстанавливается и готовится вернуться домой.

В ХМАО хирурги Сургутской травматологической больницы провели уникальную операцию 64-летнему пациенту с редким диагнозом — релаксацией купола диафрагмы. Патология встречается крайне редко и приводит к сдавлению легкого и тяжелой одышке.

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Жителю Макеевки Геннадию Кирилловичу провели сложную операцию на сердце в окружном кардиоцентре Сургута. Он проехал три тысячи километров чтобы получить лечение, сообщил глава Депздрава ХМАО Роман Паськов. «На операцию — за три тысячи километров от дома. Жителю Макеевки Геннадию Кирилловичу в окружном Кардиоцентре Сургута провели протезирование аортального клапана и радиочастотную абляцию очага аритмии. Диагноз — врожденный порок сердца: двустворчатый аортальный клапан. С каждым днем боли усиливались, приступы становились опаснее», — написал Паськов в своем telegram-канале. Ради помощи специалистов из Югры, макеевчанин проехал 15 часов на автобусе до Москвы, а после перенес перелет до Сургута. Операция прошла успешно, сейчас пациент восстанавливается и готовится вернуться домой. В ХМАО хирурги Сургутской травматологической больницы провели уникальную операцию 64-летнему пациенту с редким диагнозом — релаксацией купола диафрагмы. Патология встречается крайне редко и приводит к сдавлению легкого и тяжелой одышке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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