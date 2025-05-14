Житель Макеевки проехал три тысячи километров ради операции на сердце в Сургуте

Жителю Макеевки Геннадию Кирилловичу провели сложную операцию на сердце в окружном кардиоцентре Сургута. Он проехал три тысячи километров чтобы получить лечение, сообщил глава Депздрава ХМАО Роман Паськов.
«На операцию — за три тысячи километров от дома. Жителю Макеевки Геннадию Кирилловичу в окружном Кардиоцентре Сургута провели протезирование аортального клапана и радиочастотную абляцию очага аритмии. Диагноз — врожденный порок сердца: двустворчатый аортальный клапан. С каждым днем боли усиливались, приступы становились опаснее», — написал Паськов в своем telegram-канале.
Ради помощи специалистов из Югры, макеевчанин проехал 15 часов на автобусе до Москвы, а после перенес перелет до Сургута. Операция прошла успешно, сейчас пациент восстанавливается и готовится вернуться домой.
В ХМАО хирурги Сургутской травматологической больницы провели уникальную операцию 64-летнему пациенту с редким диагнозом — релаксацией купола диафрагмы. Патология встречается крайне редко и приводит к сдавлению легкого и тяжелой одышке.
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