В ХМАО пациент снова смог дышать после ювелирной операции врачей

В ХМАО хирурги Сургутской травматологической больницы провели уникальную операцию 64-летнему пациенту с редким диагнозом — релаксацией купола диафрагмы. Патология встречается крайне редко и приводит к сдавлению легкого и тяжелой одышке. Об этом сообщил глава депздрава округа Роман Паськов.
«Обследование показало: левое легкое уменьшено в объеме и не может выполнять свою функцию — его буквально сдавила диафрагма. Диагноз: релаксация купола диафрагмы. Это редкое состояние, при котором мышца теряет способность сокращаться. Операция — ювелирная», — сообщил Паськов в своем telegram-канале.
Единственным методом лечения в данном случае является хирургическое вмешательство. Специалисты выбрали малоинвазивную торакоскопическую методику, не требующую полостного доступа. Уже на следующий день после операции пациенту стало легче и он снова может дышать полной грудью.
Ранее врачи Сургутской окружной клинической больницы уже проводили высокотехнологичные операции, спасая пациентов с тяжелыми патологиями. В частности, им удалось удалить тромб из легочной артерии 51-летнему мужчине, а также успешно провести экстренное стентирование при инфаркте миокарда.
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