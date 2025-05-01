01 мая 2025
30 апреля 2025

В ХМАО пациент снова смог дышать после ювелирной операции врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи вернули пациенту возможность дышать
Врачи вернули пациенту возможность дышать Фото:

В ХМАО хирурги Сургутской травматологической больницы провели уникальную операцию 64-летнему пациенту с редким диагнозом — релаксацией купола диафрагмы. Патология встречается крайне редко и приводит к сдавлению легкого и тяжелой одышке. Об этом сообщил глава депздрава округа Роман Паськов.

«Обследование показало: левое легкое уменьшено в объеме и не может выполнять свою функцию — его буквально сдавила диафрагма. Диагноз: релаксация купола диафрагмы. Это редкое состояние, при котором мышца теряет способность сокращаться. Операция — ювелирная», — сообщил Паськов в своем telegram-канале.

Единственным методом лечения в данном случае является хирургическое вмешательство. Специалисты выбрали малоинвазивную торакоскопическую методику, не требующую полостного доступа. Уже на следующий день после операции пациенту стало легче и он снова может дышать полной грудью.

Ранее врачи Сургутской окружной клинической больницы уже проводили высокотехнологичные операции, спасая пациентов с тяжелыми патологиями. В частности, им удалось удалить тромб из легочной артерии 51-летнему мужчине, а также успешно провести экстренное стентирование при инфаркте миокарда.

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В ХМАО хирурги Сургутской травматологической больницы провели уникальную операцию 64-летнему пациенту с редким диагнозом — релаксацией купола диафрагмы. Патология встречается крайне редко и приводит к сдавлению легкого и тяжелой одышке. Об этом сообщил глава депздрава округа Роман Паськов. «Обследование показало: левое легкое уменьшено в объеме и не может выполнять свою функцию — его буквально сдавила диафрагма. Диагноз: релаксация купола диафрагмы. Это редкое состояние, при котором мышца теряет способность сокращаться. Операция — ювелирная», — сообщил Паськов в своем telegram-канале. Единственным методом лечения в данном случае является хирургическое вмешательство. Специалисты выбрали малоинвазивную торакоскопическую методику, не требующую полостного доступа. Уже на следующий день после операции пациенту стало легче и он снова может дышать полной грудью. Ранее врачи Сургутской окружной клинической больницы уже проводили высокотехнологичные операции, спасая пациентов с тяжелыми патологиями. В частности, им удалось удалить тромб из легочной артерии 51-летнему мужчине, а также успешно провести экстренное стентирование при инфаркте миокарда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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