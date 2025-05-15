Стало известно о состоянии покалеченной в Дубае украинской модели Ковальчук

Украинская модель Ковальчук перенесла восемь операций после полученных травм
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Модель Ковальчук восстанавливается после травм в Дубае
Модель Ковальчук восстанавливается после травм в Дубае Фото:

Украинская модель Мария Ковальчук, получившая серьезные травмы в Дубае, перенесла восемь операций, вскоре ее ожидает девятая. Об этом сообщила ее подруга Алена.

«На данный момент она пережила 8 операций и будет нужна еще одна на ногу», — рассказала Алена, сообщает АиФ. Восстановление Ковальчук проходит постепенно: она уже может говорить, но передвижение дается ей с трудом.

21-летняя Мария была найдена 19 марта на обочине дороги в Дубае, suffering от переломов позвоночника, рук и ног. Правоохранительные органы Дубая считают, что травмы являются следствием падения с высоты. Однако семья и близкие модели подозревают, что она могла стать жертвой торговли людьми и насилия.

Ковальчук остается в Дубае, где ей предстоит длительная реабилитация. Мать Марии, Анна, опровергла слухи, появившиеся в СМИ, о том, что ее дочь была вывезена во Львов.

Ранее профессиональная модель Татьяна Можегова отмечала, что в деле Ковальчук много неясностей. После инцидента два скаута, представившиеся агентами, уехали в Европу, а девушка, называвшая себя подругой Марии, удалила все сведения о себе. 

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Украинская модель Мария Ковальчук, получившая серьезные травмы в Дубае, перенесла восемь операций, вскоре ее ожидает девятая. Об этом сообщила ее подруга Алена. «На данный момент она пережила 8 операций и будет нужна еще одна на ногу», — рассказала Алена, сообщает АиФ. Восстановление Ковальчук проходит постепенно: она уже может говорить, но передвижение дается ей с трудом. 21-летняя Мария была найдена 19 марта на обочине дороги в Дубае, suffering от переломов позвоночника, рук и ног. Правоохранительные органы Дубая считают, что травмы являются следствием падения с высоты. Однако семья и близкие модели подозревают, что она могла стать жертвой торговли людьми и насилия. Ковальчук остается в Дубае, где ей предстоит длительная реабилитация. Мать Марии, Анна, опровергла слухи, появившиеся в СМИ, о том, что ее дочь была вывезена во Львов. Ранее профессиональная модель Татьяна Можегова отмечала, что в деле Ковальчук много неясностей. После инцидента два скаута, представившиеся агентами, уехали в Европу, а девушка, называвшая себя подругой Марии, удалила все сведения о себе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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