В России резко сократилось число работающих на стройках мигрантов

Количество мигрантов, занятых на строительных объектах России, снизилось в первом квартале 2025 года на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 500 тысяч человек. Об этом сообщил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в ходе XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: Kazanforum 2025».
«Количество мигрантов, работающих на российских стройках, упало в первом квартале 2025 года в абсолютных значениях на 15-20% относительно прошлого года — до 500 тысяч человек», — приводит слова Антона Глушкова РИА Недвижимость. При этом он отметил, что доля иностранных работников в общем количестве занятых в строительстве выросла и теперь составляет 14-15%. Глава НОСТРОЯ объяснил такую динамику снижением потребности в рабочей силе из-за замедления темпов строительства в России, а также ужесточением миграционной политики. По его словам, это позволяет повысить качество иностранной рабочей силы и уравнять условия конкуренции. «Качество иностранной рабочей силы… растет: в отрасли остаются именно те, кто действительно производителен… россиянам стало проще выдерживать конкуренцию с иностранной рабочей силой… разница в пользу россиян по зарплате не превышает 10-15% в зависимости от региона», — сказал .
Глушков также обратил внимание, что традиционные рынки трудовых мигрантов в Таджикистане и Узбекистане становятся привлекательными для компаний из ОАЭ и Саудовской Аравии, которые конкурируют с российскими работодателями за рабочую силу. В этой связи он прогнозирует, что новыми основными источниками трудовых ресурсов для российских строек могут стать Индия и Пакистан. Глава НОСТРОЯ привел в пример Киргизию, где пакистанские мигранты уже активно работают на строительном рынке.
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