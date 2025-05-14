В Усть-Катаве Челябинской области спасатели эвакуировали трех мальчиков со склона плотины, по которой дети пытались вернуться домой с рыбалки. Как сообщили URA.RU в министерстве общественной безопасности региона, школьники сами вызвали помощь.
«Трое мальчиков 9, 11 и 12 лет оказались на склоне плотины реки Катав. После рыбалки ребята решили сократить путь по крутому берегу. Однако склон оказался слишком опасным, и дети, не сумев ни спуститься, ни подняться обратно, сами вызвали помощь по номеру 112», — сообщили URA.RU в министерстве.
Мальчиков подняли на безопасную локацию и передали полиции. Медицинская помощь им не потребовалась. Дети поблагодарили спасателей за помощь.
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