14 мая 2025

Челябинские спасатели вытащили трех мальчиков со склона плотины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели вытащили мальчиков со склона плотины в Усть-Катаве
Спасатели вытащили мальчиков со склона плотины в Усть-Катаве Фото:

В Усть-Катаве Челябинской области спасатели эвакуировали трех мальчиков со склона плотины, по которой дети пытались вернуться домой с рыбалки. Как сообщили URA.RU в министерстве общественной безопасности региона, школьники сами вызвали помощь.

«Трое мальчиков 9, 11 и 12 лет оказались на склоне плотины реки Катав. После рыбалки ребята решили сократить путь по крутому берегу. Однако склон оказался слишком опасным, и дети, не сумев ни спуститься, ни подняться обратно, сами вызвали помощь по номеру 112», — сообщили URA.RU в министерстве.

Мальчиков подняли на безопасную локацию и передали полиции. Медицинская помощь им не потребовалась. Дети поблагодарили спасателей за помощь.

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В Усть-Катаве Челябинской области спасатели эвакуировали трех мальчиков со склона плотины, по которой дети пытались вернуться домой с рыбалки. Как сообщили URA.RU в министерстве общественной безопасности региона, школьники сами вызвали помощь. «Трое мальчиков 9, 11 и 12 лет оказались на склоне плотины реки Катав. После рыбалки ребята решили сократить путь по крутому берегу. Однако склон оказался слишком опасным, и дети, не сумев ни спуститься, ни подняться обратно, сами вызвали помощь по номеру 112», — сообщили URA.RU в министерстве. Мальчиков подняли на безопасную локацию и передали полиции. Медицинская помощь им не потребовалась. Дети поблагодарили спасателей за помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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